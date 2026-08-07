Skolim odpowiada na zaczepkę Dody. "Zdrowia jej życzę"

Poza nagrywaniem i koncertowaniem Skolim rozwija działalność sygnowaną swoim pseudonimem. W sprzedaży pojawiły się między innymi perfumy oraz produkty spożywcze. Właśnie do tego nawiązała Doda, gdy skomentowała jego ocenę sytuacji ludzi kultury.

Wokalistka poradziła mu, aby zajął się sprzedawaniem kiełbasy, a następnie odwiedził teatr lub musical i poznał artystów, którzy pomimo wieloletniej pracy nigdy nie dysponowali dużymi pieniędzmi. Podczas rozmowy w podcaście "Bez Playbacku" Skolim usłyszał więc pytanie, czy określenie "kiełbasiany król" go dotknęło.

"W ogóle nie. Gdyby mi to powiedziała mama, ojciec, to tak" - odpowiedział. Nie odgryzł się Dodzie, lecz skierował pod jej adresem krótkie życzenia: "Zdrowia jej życzę, wszystkiego, co najpiękniejsze".

Jak przekonywał, interesują go przede wszystkim muzyka i kontakt z publicznością, a nie przedłużanie sporu. "Na te wszystkie złe słowa reaguję pozytywnie" - zaznaczył.

Dlaczego Skolim tak ostro mówił o artystach?

Źródłem całego zamieszania nie były kiełbasy ani inne biznesy piosenkarza, lecz jego wypowiedź o przeznaczaniu publicznych pieniędzy. Skolim uznał, że państwo powinno w pierwszej kolejności finansować potrzeby dzieci oraz inwestycje ważne dla społeczeństwa. Mówiąc o części ludzi kultury, użył przy tym wulgarnych i obraźliwych określeń.

Po fali komentarzy artysta przedstawił szerszy kontekst swoich słów. Wyjaśnił, że podczas występów spotyka rodziny szukające pieniędzy na leczenie dzieci z niepełnosprawnościami. Zbiórki i prośby o przekazanie przedmiotów na licytacje mają docierać również do jego bliskich.

"Też biorę udział w tych zbiórkach bardzo często. Ja też się staram, także czyste sumienie mam w tej materii" - mówił.

To właśnie zestawienie problemów chorych dzieci z publicznym wsparciem dla ludzi kultury miało wywołać jego emocjonalną reakcję.

Skolim: Nie mówię o aktorach emerytach

Po odpowiedzi Dody muzyk uznał, że jego stanowisko zostało odniesione do wszystkich artystów znajdujących się w trudnej sytuacji. W podcaście próbował wyraźniej określić grupę, którą wcześniej oceniał.

"Ja nie mówię o aktorach emerytach czy o muzykach emerytach" - podkreślił. Według niego pomoc dla doświadczonych twórców nie była przedmiotem krytyki. Miał na myśli osoby, które w okresie powodzenia nie myślały o przyszłości i roztrwoniły zarobione pieniądze.

Skolim odniósł się także do młodych twórców. Jego zdaniem nagranie jednej piosenki lub namalowanie obrazu nie wystarcza jeszcze, aby oczekiwać szczególnego traktowania ze strony państwa.



