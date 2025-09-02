Skolim odpiera krytykę. Porównał swoją twórczość do odkryć Skłodowskiej-Curie

Autor hitu "Wyglądasz idealnie" często słyszy, że jego piosenki są zbyt podobne do siebie. Reporter Pomponika, Damian Glinka, zapytał artystę wprost:

"Co sądzisz o tym, że ludzie mówią, że twoje piosenki są 'na jedno kopyto'? Mają te same melodie i ten sam temat?"

Skolim nie uciekł od odpowiedzi i zdecydował się na dość nietypowe porównanie.

"Zaśpiewaj utwór 'Temperatura' i zaśpiewaj 'Daj mi jedno słowo, a ja już będę obok'. To są dwie takie same piosenki? To tak, jakby ktoś Marii Curie-Skłodowskiej zarzucił, że polon i rad to te same pierwiastki - że dostała Nobla za odkrycie jednego pierwiastka" - podsumował.

Nowy biznes Skolima na horyzoncie

Muzyk nie zamierza skupiać się wyłącznie na muzyce. W rozmowie z Eską zdradził, że pracuje nad otwarciem własnej sieci stacji paliw.

"Stacje benzynowe też otwieram, akurat koncesję teraz robię paliwową"- wyjawił, wywołując spore poruszenie w sieci.

Choć nie zdecydował jeszcze, jaką nazwę przyjmą jego stacje, zdradził, że w grę wchodzą m.in. "Temperatura", "Skolim" albo "96".

"No właśnie jeszcze nie wiem, czy "Temperatura", czy "Skolim", czy "96", nie mam jeszcze na to zagadnienia. Natomiast to są takie rzeczy, które jak robię, to tak się trochę bawię, jakbym w Monopoly sobie grał" - dodał.

Tanie paliwo i gadżety od Skolima

Wokalista zdradził także, czym zamierza przyciągnąć klientów. Głównym atutem mają być konkurencyjne ceny.

"Tankujemy wszyscy samochody. Będę brał paliwo tak jak wszyscy, prawdopodobnie od polskiego dystrybutora, natomiast ceny będą najniższe, jakie będą możliwe. Będą ludzie przyjeżdżać do mnie. Przyjadą, będą mieć tanie paliwo, kupią sobie perfumy, kupią sobie koszulkę. Darzą mnie sympatią, będą u mnie gośćmi, będę częścią ich życia, nie tylko muzycznego" - zapowiedział podczas rozmowy z Pomponikiem.

Formalności związane z koncesjami powierzył ojcu, sam zaś zajmuje się finansowaniem inwestycji.

"Koncesję już dostałem i proces się dzieje. Stacje już są, ale trwa proces rebrandingu. Będzie "Skolim" albo "Temperatura". Ja jestem inwestorem, ja w 100% finansuję. Nie mam czasu jeździć po koncesje, jeździ tam mój ojciec" - wyjaśnił.

