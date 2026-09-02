Skolim odbył prywatną rozmowę z prezydentem. "Nie chcę mówić, co się wydarzyło"

Pod koniec sierpnia w prezydenckiej rezydencji w Juracie odbyło się wydarzenie "Przyszłość.pl", skierowane do osób w wieku od 18 do 26 lat. Około 800 uczestników brało udział w debatach, spotkaniach, zajęciach sportowych oraz koncertach.

Na scenie pojawili się między innymi Skolim, Kubańczyk, WonerS, Tomasz Lubert oraz bracia Hyuk Lee i Hyo Lee. Po swoim występie autor przeboju "Wyglądasz idealnie" miał okazję porozmawiać z Karolem Nawrockim.

W rozmowie z mediami Skolim ujawnił, że jednym z poruszonych tematów była pomoc osobom cierpiącym na choroby rzadkie. Wokalista nawiązał również do zapowiadanego funduszu w wysokości trzech miliardów złotych.

Skolim relacjonował: "Dużo prywaty w tym było, dużo wspólnych zainteresowań. Bardzo ważnym tematem, który omówiliśmy, był fundusz prezydencki na trzy miliardy złotych dotyczący chorób rzadkich".

Artysta podkreślił, że podczas licznych koncertów regularnie spotyka rodziny zbierające pieniądze na leczenie dzieci. Jak przekonuje, pomaga nagłaśniać takie akcje, przekazuje swoje koszulki na licytacje i wspiera wybrane zbiórki prywatnymi wpłatami.

Przywołał też niedawną historię rodziny z Lubelszczyzny, która przyjechała z chorym synem na jego nocny występ. Rodzice pojawili się w klubie około godziny 3.30, aby opowiedzieć o zbiórce 15 mln zł potrzebnych na leczenie dziecka.

"Dystans bardzo się skrócił"

Skolim wrócił do rozmowy z prezydentem podczas transmisji prowadzonej w mediach społecznościowych. Tym razem zasugerował, że oprócz tematów społecznych pojawiły się również wątki, których nie chce obecnie ujawniać.

"Było bardzo miło. Czego mogłem się innego spodziewać? Nie chcę mówić, co dokładnie wydarzyło się podczas tej rozmowy, ale dystans bardzo się skrócił" powiedział.

Wokalista zapowiedział, że być może opowie o szczegółach dopiero wtedy, gdy Karol Nawrocki zakończy sprawowanie urzędu.

"Z jednej strony byłem u głowy państwa, a z drugiej strony... Powiem coś, jak Karol Nawrocki przestanie być prezydentem" dodał Skolim.

Skolim nie otrzymał honorarium za występ w Juracie

Obecność Skolima w programie "Przyszłość.pl" wywoływała komentarze jeszcze przed rozpoczęciem imprezy. Część krytyków zwracała uwagę na kontrowersyjny charakter tekstów jego przebojów i kwestionowała dobór artysty do wydarzenia organizowanego przez prezydenta. Management wykonawcy odpowiadał, że występ nie miał charakteru politycznego.

Po zakończeniu wydarzenia pojawiły się także pytania o koszty koncertów. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że żaden z zaproszonych wykonawców nie pobrał wynagrodzenia.

"Nasi artyści nie wzięli żadnych honorariów za występy w Juracie" przekazał przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.

Organizatorzy zapewnili muzykom jedynie warunki niezbędne do przygotowania występów. Jeszcze przed wydarzeniem informowano natomiast, że wykonawcy mają otrzymać symboliczne wynagrodzenie.