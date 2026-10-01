Konrad Skolimowski znany szerzej jako Skolim cieszy się ogromną popularnością w całej Polsce. Wśród jego największych przebojów znajdziemy m.in. "Temperaturę", "Wyglądasz idealnie", "Bebecita" czy "Daj mi jedno słowo".

Po zakończeniu sezonu plenerowego październik bywa dla artystów spokojnym miesiącem. Skolim nie może jednak narzekać na brak pracy. Swoją trasę otworzy 1 października koncertem w Szczecinie. Na ostatni dzień miesiąca zaplanował aż trzy przystanki: Pszów, Bydgoszcz i Izbicę Kujawską. Między tymi datami muzyk odpocznie zaledwie sześć razy, 5, 6, 12, 13, 19 i 26 października, pozostałe 25 dni spędzi na scenie.

"Oddajemy październik w wasze ręce - macie w czym wybierać więc zapewne spotkamy się wiele razy" - zapowiedział muzyk w mediach społecznościowych.

Cztery sceny w jeden dzień

2, 3 i 30 października Skolim grać będzie po cztery koncerty! 2 października odwiedzi prywatną imprezę w Bielsku-Białej, event firmowy w Mielcu oraz kluby Energy w Przytkowicach i Katowicach. 3 października Radomsko, klub Heaven w Bełchatowie, Magnum Wachów i Discoplex A4. 30 października: Inowrocław, Hala Orbita we Wrocławiu, Gorzko Kraków i Lemon Radom.

Wrocław gościć będzie Skolima najwięcej, bo aż cztery razy:

15 października w RO Wrocław i w klubie Jamaica,

16 października na evencie firmowym,

30 października w Hali Orbita.

Po dwa razy wystąpi w Gdańsku (Gorzko Gdańsk i Matarnia) oraz w Krakowie (Forum Fun Food i Gorzko Kraków). 10 października pojawi się na Roztańczonym PGE Narodowym, a jeszcze tego samego dnia zagra w Protector Biała.

Urodzinowa impreza w Siemiatyczach

Na plakacie z trasą jedna data wyróżnia się graficznie: przy 8 października umieszczono symbol korony i tortu. Tego dnia Siemiatycze przygotują największe przyjęcie urodzinowe artysty, choć sam jubileusz wypada 9 października.

Zabawa w amfiteatrze przy ul. Grodzieńskiej zacznie się po południu. Od godziny 15 będzie czynne Miasteczko Urodzinowe, w którym zaplanowano wspólne grillowanie, próbowanie produktów firmowanych przez muzyka i zajęcia dla najmłodszych. Część muzyczna ruszy o 18. Na scenie pojawią się też goście - Zenek Martyniuk, Cleo i Raider. Wejściówka kosztuje 50 zł. Kolekcjonerzy mogą kupić droższą wersję biletu za 70 zł. Pociechy, które nie przekraczają 120 cm wzrostu, nie płacą nic.

Siemiatycze nie będą jednak pierwszym miejscem, gdzie publiczność odśpiewa Skolimowi "Sto lat". Już 4 października, o 19:30, wokalista wystąpi w Śmiglu. Tamtejsze Centrum Kultury także zorganizowało koncert celebrujący jego trzydziestkę.

Tak prezentuje się cała październikowa trasa Skolima:

1.10 - Szczecin Kosmos, Szczecin Mała Odra

2.10 - Bielsko-Biała (impreza prywatna), Mielec (event firmowy), Energy Przytkowice, Energy Katowice

3.10 - Radomsko, Heaven Bełchatów, Magnum Wachów, Discoplex A4

4.10 - Miłoradz, Tuchola, Śmigiel

7.10 - Nidzica

8.10 - Siemiatycze (urodziny Skolima)

9.10 - Wołczyn, Magic Krzyżanowice

10.10 - Roztańczony PGE Narodowy, Protector Biała

11.10 - Nowa Sól

14.10 - Rydułtowy

15.10 - Myszków, RO Wrocław, Jamaica Wrocław

16.10 - Grodków, Wrocław (event firmowy), Gorzko Gdańsk

17.10 - Toruń, VIP Gubin, Heaven Legnica

18.10 - Oława, Bielawa

20.10 - Żywiec

21.10 - Bolesławiec, Kraków Forum Fun Food, Lubin

22.10 - Zielona Góra

23.10 - Matarnia Gdańsk, B17 Poznań, Przystań Nowogard

24.10 - Kępno, Chacharnia Bielsko, Milano Baćkowice

25.10 - Gdynia

27.10 - Rogoźno

28.10 - Dzierżoniów

29.10 - Rawa Mazowiecka

30.10 - Inowrocław, Wrocław Hala Orbita, Gorzko Kraków, Lemon Radom

31.10 - Pszów, AVO Bydgoszcz, Fenix Izbica Kujawska