Pierwszy półfinał "Disco Star" odbył się w piątek, 6 lutego o 19:55 w Polsacie. Przypomnijmy, iż uczestników ocenia jury w składzie: Magdalena Narożna, Marcin Miller (Boys), Zenek Martyniuk i Skolim.

Kogo gwiazdy disco polo przepuściły do kolejnych etapów programu? Wszystko okazało się tuż po panelu jurorskim, a my, korzystając z obecności jurorów podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu, porozmawialiśmy z nimi o programie i emocjach związanych z premierą odcinków półfinałowych.

Magdalena Narożna ma faworytkę w "Disco Star". "Bardzo na nią liczę"

"Z jurorami jesteśmy zgraną ekipą i mamy takie same postanowienia - rzeczywiście chcemy odkryć perełkę, osobę, która zasługuje na to, aby tytuł 'disco star' otrzymać. Finał przed nami! Sama się stresuję i nie mogę się doczekać. Będą mocne emocje. Tęsknie już za chłopakami. Wszyscy dookoła są wspaniali" - wyznała piosenkarka.

"Mam kilku faworytów, ale nie będę zdradzała. Dwie osoby naprawdę mocno utkwiły mi w pamięci - mam nadzieję, że będzie to kobieta! Bardzo liczę na to, że będziemy mieli w branży kolejną koleżankę, z którą będę mogła za kulisami i za sceną pogawędzić. Trzymam kciuki!" - dodała.

"W programie były dziewczyny, które charakterem i wyglądem przypominały mi mnie sprzed lat. Zresztą im to nawet mówiłam. Przypomniały mi siebie. To piękne chwile, które przypominają, jak my raczkowaliśmy. Ja też mam szczęście, że byłam w talent show, więc nie poddawajcie się i walczcie o siebie!" - nawołuje Magdalena Narożna.

Gwiazda disco polo podzieliła się również z czytelnikami Interii Muzyki radami, które można wykorzystać, zaczynając swoją muzyczną karierę w show-biznesie: "Przede wszystkim trzeba być sobą. Najistotniejsze osoby to takie, które są prawdziwe, które oddają całe serce na scenie. Takie osoby mają największe szanse na karierę".

Skolim ma już wypełniony kalendarz po brzegi. "Super wejście w nowy rok"

Na wiosennej ramówce Polsatu pojawił się również Skolim, którego zapytaliśmy o plany na 2026 rok, jak i o emocje związane z najnowszymi odcinkami show "Disco Star": "Mamy już któryś dzień lutego, a ja mam na koncie cyfrę: 40. Ponad 40 koncertów w tym roku. Super wejście w bardzo udany rok. Mam nadzieję, że ten rok będzie szczęśliwszy, lepszy. Odwiedziłem już wiele województw. Cała Polska jest moim domem. Wszędzie czuję się rewelacyjnie".

"Jestem ciekawy tego, co zobaczymy w finale 'Disco Star'. Zapraszam bardzo gorąco do oglądania!" - przyznał Skolim.

