Shazza po kilkumiesięcznej nieobecności ponownie pojawiła się w telewizji. Tym razem można było ją zobaczyć w programie "Mówię wam" w TVN7. Wokalistka podkreślała, że mimo zmagań z chorobą czuje się dobrze.

Przypomnijmy, że w 2022 r. podczas badań kontrolnych zdiagnozowano u niej chłoniaka. Od tego czasu pozostaje pod opieką lekarzy i kontynuuje leczenie. Gwiazda disco polo zwraca uwagę na to, że wsparcie otrzymywane od publiczności jest dla niej niezwykle ważne.

Kim jest Shazza, królowa disco polo?

Pod pseudonimem Shazza kryje się Marlena Magdalena Pańkowska. Wokalistka urodziła się 29 maja 1967 roku w Pruszkowie. Jej muzyczne początki to występy z grupą Toy Boys, a solową karierę rozpoczęła w 1992 r. Swój pseudonim tłumaczy jako "niesforna, kochliwa kochanka ze świątyni Abu Simbel w Egipcie".

Jej pierwsza płyta, a właściwie kaseta "Sex Appeal" ukazała się pierwotnie na rynku amerykańskim, a dopiero rok później można było ją kupić w Polsce.

Przełomowym momentem dla Shazzy była płyta "Baiao Bongo", na której znalazła się nowa wersja utworu Natalii Zylskiej. Album stał się prawdziwym hitem, który wkrótce sprawił, że piosenkarkę zaczęto nazywać królową disco polo.

Płyty "Egipska noc" oraz "Noc róży" umocniły pozycję Shazzy na polskim rynku. Wydawnictwa sprzedały się w gigantycznym nakładzie - "Egipska noc" pokryła się podwójną platyną, a "Noc róży" platyną. Łącznie wokalistka wydała osiem albumów i sprzedała ponad dwa miliony egzemplarzy.

Piosenki Shazzy królowały w tamtym czasie na liście przebojów kultowego programu "Disco Relax". Na fali popularności otrzymała ofertę rozebranej okładki "Playboya" - numer sprzedał się rekordowym nakładzie.

W 2002 roku, kiedy to program "Disco Relax" zdjęto z anteny, a disco polo było tymczasowo w odwrocie, Shazza postanowiła zawiesić karierę i wyjechać do Stanów Zjednoczonych.

Z USA gwiazda wróciła po kilku latach i zaczęła nagrywać kolejne utwory oraz koncertować. W latach 2012-2017 Shazza pełniła rolę jurorki w talent show "Disco star" produkowanym przez stację Polo TV.

Ostatnia studyjna płyta Shazzy, "Jestem sobą" ukazała się w 2001 roku. To jednak nie oznacza, że gwiazda zakończyła karierę muzyczną. W 2017 r. na stadionie Polonii Warszawa świętowała jubileusz 25-lecia swojej kariery podczas wielkiej gali "25 lat Disco Polo".

W 2025 r. Shazza wypuściła premierowe piosenki "Co ty chcesz" i "Stars of Love".

