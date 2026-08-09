Shazza to pseudonim artystyczny Marleny Magdaleny Pańkowskiej. Wokalistka urodziła się w 1967 r. w Pruszkowie i choć dziś jest nazywana królową polskiego disco polo, to pierwsze kroki na scenie stawiała zanim jeszcze gatunek ten zdobył w Polsce status fenomenu. Z czasem jej charakterystyczny wizerunek, wpadające w ucho przeboje i obecność w programach telewizyjnych sprawiły, że stała się czołową postacią sceny i przyczyniła się do rozkwitu popularności melodii disco w naszym kraju.

Zanim Shazza rozpoczęła karierę solową występowała z zespołem Toy Boys. W 1992 r. postanowiła spróbować swoich sił solo. Jej sceniczny wizerunek od początku zawierał elementy egzotyki i tajemniczości. Pseudonim gwiazdy inspirowany był wyobrażeniem o "niesfornej, kochliwej kochance" ze świątyni Abu Simbel w Egipcie. To dlatego Shazza dorobiła się też przydomka "Kleopatry polskiego disco polo".

Jej pierwszym wydawnictwem była kaseta "Sex Appeal". Co ciekawe, materiał początkowo ukazał się na rynku amerykańskim, a dopiero rok później trafił do sprzedaży w Polsce. Był to dopiero początek drogi Shazzy, w której przełom nastąpił przy płycie "Baiao Bongo". Sławę zyskała w szczególności nowa wersja tytułowego utworu z repertuaru Natalii Zylskiej. Album okazał się wielkim sukcesem i sprawił, że nazwisko Shazzy zaczęło być nierozerwalnie kojarzone z rozwijającym się w Polsce disco polo.

Shazza była fenomenem lat 90. Polacy nazywali ją królową disco polo!

W latach 90. Shazza stała się fenomenem i robiła furorę dzięki hitom takim jak "Baiao Bongo", "Bierz co chcesz", "Tak bardzo zakochani" czy "Egipskie noce". Utwory regularnie pojawiały się w programie "Disco Relax", który był wówczas jednym z najważniejszych show telewizyjnych związanych z disco polo. Sukces artystyczny przekładał się też na wyniki sprzedaży. Album "Noc róży" pokrył się platyną, a "Egipska noc" podwoiła ten wynik.

Na fali popularności piosenkarka pojawiła się na rozbieranej okładce polskiej edycji "Playboya", gdzie występowały wówczas tylko największe nazwiska. Dodatkowo Shazza zaczęła pojawiać się na wydarzeniach i w programach głównego nurtu polskiej telewizji. Dwukrotnie wystąpiła na Festiwalu w Opolu - w 1999 r. zaśpiewała z Pawłem Kukizem piosenkę "Zośka", natomiast dwa lata później, podczas koncertu Premier, zaprezentowała kawałek "Może to samba", zdobywając drugie miejsce.

W latach 2000. Polacy zapomnieli o disco polo. Shazza musiała wyjechać do USA, lecz później wróciła

Na początku lat 2000. sytuacja disco polo zaczęła się zmieniać, co znacząco wpłynęło na karierę Shazzy. Z telewizji zniknął m.in. program "Disco Relax", a popularność gatunku stopniowo malała. Piosenkarka zawiesiła więc karierę i wyjechała do Stanów Zjednoczonych, w poszukiwaniu lepszego życia.

Choć wydawało się, że kariera królowej disco polo dobiegnie końca, po kilku latach Shazza wróciła z USA do Polski i ponownie zaczęła koncertować. Ostatnia studyjna płyta artystki, zatytułowana "Jestem sobą", ukazała się w 2001 r., ale mimo to nie zniknęła ona całkowicie ze sceny.

W 2012 r. rozpoczęła kolejny ważny etap w swojej karierze, dołączając do jury programu "Disco Star" emitowanego na Polo TV. W tej roli występowała aż do 2017 r., wspierając kolejne pokolenia wykonawców disco polo.

Gdy zakończyła współpracę z programem, świętowała też 25-lecie swojej kariery. Dała koncert na gali "25 lat Disco Polo", zorganizowanym na stadionie Polonii Warszawa. Był to symboliczny moment podsumowania jej dorobku i przypomnienia, jak ogromną rolę odegrała w historii tego gatunku.

Problemy zdrowotne Shazzy zaczęły się w 2019 r. Gwiazda poważnie zachorowała i zniknęła na pewien czas ze sceny

W 2019 r. w życiu Shazzy pojawiły się poważne problemy. U gwiazdy, podczas rutynowych badań kontrolnych, wykryto nowotwór. Nie miała wcześniej charakterystycznych objawów, więc diagnoza była ogromnym ciosem. Wokalistka przyznawała w wywiadach, że wynik "powalił ją z nóg", lecz szybko zdecydowała się na leczenie.

Muzyka stała się dla niej jednym ze sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją. Jak mówiła, koncerty, praca w studiu i kontakt z publicznością pozwalały jej choć na chwilę zapomnieć o szpitalu i chorobie, choć nie była w stanie bardzo aktywnie działać w branży.

Mimo problemów zdrowotnych Shazza stopniowo wraca do aktywności. W ubiegłym roku w sieci ukazały się utwory "Co Ty Chcesz", a później także "Stars of Love". Oprócz nowych nagrań gwiazda kilka miesięcy temu wystąpiła w programie "Disco i Relax" w Polo TV. Tego lata czeka ją kolejne wielkie wydarzenie - Festiwal Weselnych Przebojów w Polsacie.

Shazza wystąpi na Festiwalu Weselnych Przebojów! Kogo jeszcze zobaczymy na scenie i gdzie oglądać imprezę?

Shazza już niedługo będzie jedną z gwiazd jubileuszowej, dziesiątej edycji Festiwalu Weselnych Przebojów. 14 i 15 sierpnia taneczne hity wybrzmią w mrągowskim Amfiteatrze nad jeziorem Czos, przyciągając do miasta na Mazurach tłumy fanów dobrej zabawy i muzyki disco. Oprócz legendarnej wokalistki wystąpią jeszcze: Zenon Martyniuk, Boys, Cassic, MIG, Piersi, Kayah, Andrzej Piaseczny, Piękni i Młodzi, Playboys, Łobuzy, Halina Frąckowiak, Halina Mlynkova, Natasza, Skolim, Mirosław Kalisiewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych.

Wydarzenie poprowadzą Ela Romanowska i Rafał Maserak. Za oprawę muzyczną odpowiadać będzie Orkiestra pod dyrekcją Marcina Partyki, a dodatkową energię zapewni DJ Mietek. Obie festiwalowe noce będą transmitowane na żywo w Polsacie od godz. 19:55. Po zakończeniu głównej części widzowie będą mogli kontynuować zabawę w Polo TV, od godziny 22:45, gdzie organizatorzy szykują dodatkowe muzyczne niespodzianki, takie jak obchody 15. rocznicy ślubu Kajry i Sławomira.