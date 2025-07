"Rozwalimy system". Dawid Narożny i Rizi Papi w niecodziennym duecie

Do sieci trafił teledysk "Mini (Ej Lolita)" - to efekt współpracy Dawida Narożnego z popularnym twórcą młodego pokolenia Rizi Papi. "To duet, którego nikt się nie spodziewał. Rozwalimy system" - zapowiada wokalista znany ze swojej wersji grupy Piękni i Młodzi. Fani wprost w komentarzach piszą o hicie wakacji.