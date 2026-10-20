Robert Makłowicz ostro o fenomenie disco polo. Winą obarczył PRL

Temat disco polo pojawił się podczas wizyty Roberta Makłowicza w podcaście "WojewódzkiWojewódzki". Prowadzący przywołał wyniki badania, według którego pozytywny stosunek do tego gatunku ma 63 proc. Polaków.

Makłowicz nie próbował przekonywać słuchaczy, że powinni zrezygnować z ulubionych przebojów. Zaznaczył jednak, że prosta i taneczna muzyka nie musi oznaczać utworów przygotowanych bez większej dbałości o poziom.

"Ja nie jestem przeciwnikiem tej muzyki. To nie chodzi o to, żeby tym ludziom, którzy łakną czegoś prostego, zrozumiałego, wpadającego w ucho, żeby im od razu Mahlera albo Wittgensteina aplikować. To nie o to chodzi. Zobacz, ta muzyka nie musi być prostacka" - mówił.

Robert Makłowicz bez litości o teledyskach disco polo

Podróżnik za przykład dobrze zrobionej muzyki tanecznej podał popularne w latach 80. italo disco. Wspomniał między innymi o Giorgio Moroderze oraz duecie Al Bano i Romina Power. Jego zdaniem piosenki przeznaczone przede wszystkim do zabawy nadal mogą mieć dobry tekst, ciekawą melodię i dopracowaną oprawę.

Zdecydowanie ostrzej Makłowicz ocenił to, co można zobaczyć i usłyszeć w wielu produkcjach disco polo.

"Widziałeś te panie półnagie, które się tam wiją? Na to nie da się patrzeć po prostu. Słowa, jakie są straszne" - stwierdził.

Nie była to jego jedyna mocna wypowiedź na temat tego gatunku. W rozmowie ze Studiem PAP powiedział wprost, że według niego disco polo "nie jest muzyką", choć oczywiście ma swoich amatorów. Jednocześnie podkreślił, że nie wszystko, co trafia do masowego odbiorcy, automatycznie musi być złe.

Dlaczego Polacy tak chętnie słuchają disco polo?

Makłowicz uważa, że źródeł popularności disco polo należy szukać znacznie wcześniej. Jego zdaniem w czasach PRL-u autentyczna muzyka ludowa została wyparta przez przygotowane na potrzeby sceny widowiska, które mieszały tradycje pochodzące z różnych regionów.

"Problem polega na tym, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Chodzi o to, że w Polsce prawdziwa muzyka ludowa została zamordowana w PRL-u" - ocenił.

Podczas rozmowy wspomniał wydarzenie "Karpaty na Widelcu" w Rzeszowie. Kiedy pojawili się tam muzycy grający tradycyjne utwory, do tańca ruszyła duża część zgromadzonej publiczności.

"Pół rynku w Rzeszowie tańczyło przy tym. Tych słów nie pisał Norwid. (...) Zupełnie inna estetyka" - opowiadał Makłowicz.

Szczególnie ceni stare nagrania wiejskich muzykantów. Oberki w wykonaniu skrzypków z okolic Radomia porównał nawet do brzmienia Jimiego Hendrixa. Podobnego podejścia do tradycji szuka dziś między innymi w Rumunii i na Węgrzech, gdzie lokalne kapele nadal grają muzykę towarzyszącą spotkaniom i potańcówkom.

Zdaniem podróżnika w Polsce zabrakło naturalnej kontynuacji tego zjawiska. Wolną przestrzeń zajęło więc disco polo.

"U nas się pojawiła pustka. A ponieważ życie nie znosi próżni, w to miejsce weszło disco polo" - podsumował.

Kuba Wojewódzki dodał, że gatunek stał się również "koniem trojańskim" dla polityki. Obaj zgodzili się natomiast, że zdecydowanie bliższa jest im prawdziwa muzyka ludowa.