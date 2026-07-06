Taneczna przeróbka "Chałupy Welcome To" to pierwszy cover w karierze Pudzian Band.

"Moim marzeniem było zrobić ten cover w nowej wersji i się udało. Miałem przyjemność zagrać razem z panem Zbyszkiem Wodeckim trzy koncerty na tej samej scenie i musiałem ten cover zrobić. Mam nadzieję, że wam też się spodoba" - napisał Krystian Pudzianowski, wokalista i lider zespołu, który stworzył razem ze swoimi starszym bratem, Mariuszem Pudzianowskim, jednym z najpopularniejszych strongmanów.

Ta grupa w swojej twórczości łączy tradycyjne brzmienia disco polo z nowoczesnymi aranżacjami i wpływami latino. Do największych przebojów Pudzian Band należą piosenki "Całuj mnie do rana", "Tylko tobie dam", "Bądź wierna mi", "Weekend Polaka" i "Ta dziewczyna to szaleństwo". Każda z nich notowała po kilka mln odtworzeń.

Pudzian Band przerabia przebój "Chałupy Welcome To"

"Jeśli szukasz idealnej muzyki na imprezę, wesele, urodziny lub po prostu chcesz się bawić - to jest właśnie ta piosenka" - czytamy w opisie nowej wersji "Chałupy Welcome To".

"Sztos", "Lepiej od oryginału", "Kozak, więcej takich", "Fajnie wyszło", "Mega ogień będzie", "Duże brawa", "Hiciorek na lato, petarda" - zachwycają się fani wersji Pudzian Band.

Autorami oryginału są Ryszard Poznakowski (muzyka) i Grażyna Orlińska (tekst). Piosenka powstała w połowie lat 80., w czasie gdy letni wyjazd nad polskie morze był dla wielu jedyną dostępną formą wakacyjnej swobody. Chałupy na Półwyspie Helskim funkcjonowały w zbiorowej wyobraźni jako miejsce inne niż wszystkie, bardziej otwarte, luźniejsze, trochę na przekór codziennej szarości. To właśnie ten klimat stał się punktem wyjścia do stworzenia piosenki, która miała bawić, ale też oddawać ducha epoki.

Pierwotnie utwór miała śpiewać Irena Santor, ale uznała, że "Chałupy..." nie będą pasować do jej repertuaru, dlatego przekazała piosenkę Zbigniewowi Wodeckiemu. W jego wykonaniu utwór stał się wielkim hitem i jednym z symboli wakacyjnego wypoczynku.