Poruszające sceny w Mrągowie. Sławomir na oczach widzów zwrócił się do małżonki

Sławomir i Kajra wykonali między innymi utwór "Byłaś dla mnie wszystkim" z repertuaru zespołu Poparzeni Kawą Trzy. Piosenka idealnie wpisała się w weselną atmosferę wydarzenia i szybko porwała zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy.

Po zakończeniu piosenki Sławomir zwrócił się bezpośrednio do swojej żony i scenicznej partnerki. Jego krótka deklaracja poruszyła widzów wydarzenia.

"Byłaś i jesteś dla mnie wszystkim!" - powiedział.

Sławomir i Kajra o związku mówią otwarcie

Sławomir Zapała i Magdalena Kajrowicz-Zapała są małżeństwem od ponad dziesięciu lat. Wspólnie pracują, koncertują i tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów polskiej sceny rozrywkowej.

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Artyści zapewniali wcześniej, że nie mają zwyczaju tłumić nieporozumień. Sławomir, odnosząc się do pogłosek o kryzysie w związku, mówił dla "Plejady": "Nie ma u nas cichych dni. Od razu jest kawa na ławę, szklanka w ścianę i żyjemy dalej".

Kajra zwracała z kolei uwagę, że wspólna praca przez lata utrudniała im znalezienie czasu wyłącznie dla siebie: "Przez wiele lat w ogóle nie mieliśmy czasu na to, żeby ze sobą pobyć jako mąż i żona".