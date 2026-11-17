Szymon Nyczke, znany jako Książulo, to jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów i twórców internetowych. Słynie z bezkompromisowych recenzji gastronomicznych, a popularność przyniosły mu przede wszystkim testy kebabów.

Celebryta niedawno wystartował z kolejnym kanałem na YouTube'ie, gdzie skupia się już nie na tematyce jedzenia. Jako pierwszy na profilu "Ksiapulo" wylądował filmik z testowania różnego rodzaju produktów sprzedawanych przez influencerów. Szymon wziął na tapet rzeczy sygnowane nazwiskami m.in. Friza, Wojana czy Skolima. Z internetowego sklepu Króla Polskiego Latino zamówił m.in. fotografię z podpisem, ręcznik, perfumy, a także ubrania - koszulkę, bluzę oraz kurtkę.

Twórca ostro ocenił zamówione artykuły - w szczególności narzekał na jakość koszulki. "Nie mamy informacji, czy to jest Polska produkcja, czy chińska produkcja. (...) Co to jest, 100% bawełna? Co to jest? W ogóle nie ma żadnej metki, nie ma nic. Nie wiemy nic. 85 złotych - ogólnie bez przeginki, ale to też jest cienka koszulka. Pierwsze wrażenie jest takie, że dziadowszczyzna, nie? Żadnej metki, żadnej informacji, dosłownie nic" - mówił na filmiku Książulo.

Podobnie bezkompromisową opinię wygłosił na temat bluzy Skolima, zastanawiając się dodatkowo nad trwałością nadruku. Kurtka, na którą wydał 570 złotych, wypadła wówczas nieco lepiej, choć influencer podkreślał, że piosenkarz zapewne "odezwał się do jakiejś firmy, która robi kurtki w Chinach, no i sobie zrobił".

Fani Skolima oskarżyli Książula o oszukiwanie. Youtuber nie wytrzymał: "To jest po prostu absurdalne"

Test Książula opublikowany w serwisie YouTube wywołał falę komentarzy zwolenników Króla Polskiego Latino, którzy ruszyli na odsiecz. Stając w obronie swojego idola zaczęli publikować w sieci nagrania mające dowieść, że ich zamówienia znacząco różniły się od tego, które otrzymał influencer - przede wszystkim zawierały metki. Wielu internautów zarzuciło nawet Szymonowi, że celowo doprowadził ubrania autora hitu "Temperatura" do gorszego stanu, aby zgromadzić więcej wyświetleń i wywołać aferę.

Książulo postanowił prędko odnieść się do oskarżeń, bowiem - jak sam podkreślił - nie lubi, gdy zarzuca mu się kłamstwo. Zapewnił, że opublikowany wcześniej test produktów był wiarygodny i nikogo nie próbował nim oszukać. "Ludzie wstawiają TikToki, wstawiają zdjęcia, że oni metki mają w swoich produktach, które zamówili u Skolima. No ja nie mam, po prostu, i to właśnie pokazałem. (...) Posądzanie mnie o to, że je wyrwałem, żeby film poszedł lepiej, jest po prostu absurdalne. I bardzo mi się to nie podoba, bo naprawdę nie lubię takich świńskich akcji. Nie wyrwałem żadnych metek" - usłyszeliśmy na wideo.

Youtuber zaznaczył także, że jego recenzja odnosiła się wyłącznie do produktów sygnowanych nazwiskiem Skolima, a nie do jego osoby. "To, że jakiś produkt od Skolima mi się nie podoba i o tym mówię, to nie jest atak w jego osobę. To znaczy, ja nic do gościa nie mam, nie znam go osobiście. Po prostu komentuję to, co dostałem. Nie mam tu żadnych metek. To samo tyczy się tej bluzy Skolima i tego, że ma tutaj odbarwienie. Jakaś dziewczyna nagrała TikToka, że ja to wybielaczem jakimś zrobiłem" - powiedział Książulo.

Książulo utarł nosa fanom Skolima? "Po tym, co zaraz pokażę, chyba mnie już totalnie znienawidzą"

Na koniec twórca internetowy postanowił udowodnić fanom 30-letniego gwiazdora, że nie mają racji, prezentując przed kamerą kolejny defekt jednego z zamówionych produktów. "Fani Skolima po tym, co zaraz pokażę, chyba mnie już totalnie znienawidzą. W kurtce, którą zamówiłem od Skolima, a którą widzieliście w poprzednim filmie, znalazłem niedogodność tak zwaną" - wyjawił, po czym pokazał suwak, na którym zabrakło napisu "Skolim". Zamiast pseudonimu muzyka na produkcie umieszczono nazwę firmy, która wyprodukowała kurtkę - co odbiegało od fotografii poglądowej umieszczonej na oficjalnej stronie internetowej.