Po ich słowach uczestniczka popłakała się na antenie. "Nie dawałaś rady"

"Uczestnicy 9. edycji 'Disco Star' walczą o tytuł prawdziwej gwiazdy muzyki tanecznej, 50 tysięcy złotych oraz występ na jednym z wielkich koncertów Telewizji Polsat. Aby przejść dalej, trzeba zdobyć co najmniej trzy zielone gwiazdki od czteroosobowego jury. W drugim odcinku emocji zdecydowanie nie zabrakło. Były momenty ciszy, owacje na stojąco i występy, które - według jurorów - od razu nadawałyby się do finału" - piszą producenci o ostatnim odcinku show.

Uczestników ocenia jury w składzie: Magdalena Narożna, Marcin Miller (Boys), Zenek Martyniuk i Skolim.

Łzy w programie "Disco Star". "Jeszcze się spotkamy"

W programie pojawiły się zespoły i solowi artyści, którzy zachwycili jurorów. Cztery zielone gwiazdki dostali m.in. Brendy Band, siostry Olga i Natalia Siemienickie, Daria "Daria Negra" Budka (którą widzowie mogą pamiętać też z 12. edycji "Must Be The Music") czy Beata Muzal.

Były jednak też występy, które nie spodobały się oceniającym. Mowa tutaj m.in. o 28-letniej Klaudii Krzesińskiej, występującej pod pseudonimem Bikiny. Na scenie "Disco Star" zaprezentowała własną piosenkę "Nie ma nas". "Gdyby ta piosenka składała się tylko z refrenu, byłoby całkiem nieźle, bo, o dziwo, tam, gdzie ta piosenka wymagała trzymania się tego wokalu i takiego zaangażowania, to ty akurat tam nawet siedziałaś w tonacji. Gorzej było ze zwrotkami. Boże jedyny... Potencjał masz, faktycznie coś tam gdzieś jest, tylko wiesz, te dolne partie, niestety, nie dawałaś rady" - powiedział Marcin Miller.

Zenek Martyniuk przed Sylwestrową Mocą Przebojów: "To był intensywny rok" [WYWIAD] INTERIA.PL

"Jeśli chodzi o mnie, to ja powiem, że piosenka jest bardzo fajna. Refren wpada w ucho, ale przede wszystkim miałaś źle dobraną tonację. Aranżacja troszkę przymulona, dodałbym lekkości" - dodał Zenek Martyniuk.

"Jesteś bardzo atrakcyjną dziewczyną, to trzeba przyznać. Pięknie wyglądasz, pięknie się uśmiechasz, tylko że my tutaj naprawdę szukamy tych naszych perełek. Myślę, że jak obejrzysz występ swój, posłuchasz, będziesz wiedziała, o czym mówimy. Ale widzę w tobie potencjał i myślę, że jeszcze się zobaczymy" - mówiła z kolei Magda Narożna. Na koniec Skolim dodał, że widziałby ją na planie swoich teledysków i zasugerował, żeby nie porzucała marzeń.

Bikiny - mimo tego, że jurorzy ostatecznie widzieli w niej potencjał - mocno przeżyła te słowa, nie kryjąc łez za kulisami.