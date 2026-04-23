Piotr Koczocik może stracić dom. Apeluje do władz miasta

Piotr Koczocik, znany fanom disco polo z działalności w zespole Joker, który współtworzy z Tomaszem Komorowskim i Sebastianem Lipskim, znalazł się w trudnej sytuacji. Jak wynika z planów infrastrukturalnych, jego nieruchomość może zostać objęta inwestycją związaną z budową obwodnicy.

Grupa Joker ma na koncie popularne utwory, takie jak "Aparatka", "Zołza", "Napad na serce", "Zaginiony skarb" czy "Jedna na milion", jednak dziś to nie muzyka jest w centrum uwagi. Artysta coraz częściej zabiera głos w sprawie planowanej trasy, wskazując na jej potencjalne konsekwencje.

"Może dojść do masowych przesiedleń"

Wokalista otwarcie mówi o zagrożeniach społecznych, jakie niesie inwestycja. Podkreśla, że istnieją rozwiązania, które pozwoliłyby ograniczyć negatywne skutki budowy.

"Najlepszy wariant służący jako obwodnica aglomeracji warszawskiej od strony południowo-zachodniej Warszawy, zwłaszcza między Mszczonowem a trasą S7, to wariant 4B lub taki, który prowadzony będzie w śladzie drogi krajowej DK50" - zaznacza Koczocik.

Artysta zwraca również uwagę na dalszy przebieg trasy. "Za Mszczonowem w kierunku Sochaczewa powinny być zastosowane warianty mieszane, które ominą tereny silnie zurbanizowane. Dzięki temu inwestycja nie pochłonie ogromnych środków na wywłaszczenia, a przede wszystkim nie doprowadzi do masowych przesiedleń całych rodzin" - dodaje.

Zagrożenie dla "zielonego pierścienia" Warszawy

Wypowiedzi muzyka dotyczą nie tylko ludzi, ale również środowiska. Jak podkreśla, wybór niektórych wariantów trasy może mieć poważne konsekwencje ekologiczne.

"Wybór wariantów 1, 1A, 2 i 3 na odcinku między S7 a Mszczonowem oznacza poważną stratę dla środowiska. Doprowadzi do wycinki około 600 hektarów młodego lasu, który odpowiada za jakość powietrza w Warszawie. To tereny należące do tzw. zielonego pierścienia miasta" - alarmuje.

Eksperci od lat wskazują, że obszary zielone otaczające duże aglomeracje pełnią istotną rolę w ograniczaniu smogu i poprawie mikroklimatu. Ich redukcja może więc wpłynąć nie tylko na krajobraz, ale i na zdrowie mieszkańców stolicy.

Protesty i rosnące emocje

Sprawa budowy obwodnicy coraz częściej wywołuje społeczne napięcia. Do głosów sprzeciwu dołączają zarówno mieszkańcy zagrożonych terenów, jak i osoby publiczne.

Piotr Koczocik aktywnie angażuje się w działania protestacyjne. Jak zapowiedziano, 24 kwietnia o godzinie 12 przed siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ma odbyć się demonstracja przeciwko wybranym wariantom trasy.

Dyskusja wokół inwestycji pokazuje, jak trudne bywa pogodzenie rozwoju infrastruktury z interesami mieszkańców i ochroną środowiska. W najbliższych miesiącach temat z pewnością nie zniknie z debaty publicznej.

We Watch Clouds na Next Fest 2026: "Nie uważamy się za artystów" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL