Piotr Koczocik może stracić dom. Apeluje do władz miasta
Planowana Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej budzi coraz większe emocje. Wśród osób, które mogą bezpośrednio odczuć skutki inwestycji, znalazł się Piotr Koczocik, lider zespołu Joker. Jego nowo wybudowany dom może znaleźć się na trasie jednej z rozważanych wariantów drogi. Wokalista ostrzega nie tylko w swoim imieniu, ale też w imieniu setek rodzin, które mogą zostać zmuszone do opuszczenia swoich nieruchomości.
Piotr Koczocik, znany fanom disco polo z działalności w zespole Joker, który współtworzy z Tomaszem Komorowskim i Sebastianem Lipskim, znalazł się w trudnej sytuacji. Jak wynika z planów infrastrukturalnych, jego nieruchomość może zostać objęta inwestycją związaną z budową obwodnicy.
Grupa Joker ma na koncie popularne utwory, takie jak "Aparatka", "Zołza", "Napad na serce", "Zaginiony skarb" czy "Jedna na milion", jednak dziś to nie muzyka jest w centrum uwagi. Artysta coraz częściej zabiera głos w sprawie planowanej trasy, wskazując na jej potencjalne konsekwencje.
"Może dojść do masowych przesiedleń"
Wokalista otwarcie mówi o zagrożeniach społecznych, jakie niesie inwestycja. Podkreśla, że istnieją rozwiązania, które pozwoliłyby ograniczyć negatywne skutki budowy.
"Najlepszy wariant służący jako obwodnica aglomeracji warszawskiej od strony południowo-zachodniej Warszawy, zwłaszcza między Mszczonowem a trasą S7, to wariant 4B lub taki, który prowadzony będzie w śladzie drogi krajowej DK50" - zaznacza Koczocik.
Artysta zwraca również uwagę na dalszy przebieg trasy. "Za Mszczonowem w kierunku Sochaczewa powinny być zastosowane warianty mieszane, które ominą tereny silnie zurbanizowane. Dzięki temu inwestycja nie pochłonie ogromnych środków na wywłaszczenia, a przede wszystkim nie doprowadzi do masowych przesiedleń całych rodzin" - dodaje.
Zagrożenie dla "zielonego pierścienia" Warszawy
Wypowiedzi muzyka dotyczą nie tylko ludzi, ale również środowiska. Jak podkreśla, wybór niektórych wariantów trasy może mieć poważne konsekwencje ekologiczne.
"Wybór wariantów 1, 1A, 2 i 3 na odcinku między S7 a Mszczonowem oznacza poważną stratę dla środowiska. Doprowadzi do wycinki około 600 hektarów młodego lasu, który odpowiada za jakość powietrza w Warszawie. To tereny należące do tzw. zielonego pierścienia miasta" - alarmuje.
Eksperci od lat wskazują, że obszary zielone otaczające duże aglomeracje pełnią istotną rolę w ograniczaniu smogu i poprawie mikroklimatu. Ich redukcja może więc wpłynąć nie tylko na krajobraz, ale i na zdrowie mieszkańców stolicy.
Protesty i rosnące emocje
Sprawa budowy obwodnicy coraz częściej wywołuje społeczne napięcia. Do głosów sprzeciwu dołączają zarówno mieszkańcy zagrożonych terenów, jak i osoby publiczne.
Piotr Koczocik aktywnie angażuje się w działania protestacyjne. Jak zapowiedziano, 24 kwietnia o godzinie 12 przed siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ma odbyć się demonstracja przeciwko wybranym wariantom trasy.
Dyskusja wokół inwestycji pokazuje, jak trudne bywa pogodzenie rozwoju infrastruktury z interesami mieszkańców i ochroną środowiska. W najbliższych miesiącach temat z pewnością nie zniknie z debaty publicznej.