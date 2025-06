Nie żyje Mariusz Szyłkowski – współzałożyciel zespołu Blue Boys. Muzyk zmarł po walce z chorobą

Początek choroby nie wskazywał na nic poważnego. Szyłkowski trafił do szpitala z objawami przypominającymi zwykłe zapalenie oskrzeli. Jak poinformował jego brat, Łukasz Szyłkowski , dopiero szczegółowe badania wykazały obecność agresywnej formy białaczki. Od momentu diagnozy choroba postępowała błyskawicznie - w ciągu trzech tygodni artysta znalazł się na oddziale intensywnej terapii.

Lekarze robili wszystko, co w ich mocy, jednak nie udało się powstrzymać choroby. "Serce pęka z żalu, z niezrozumienia dlaczego? Już nic nie będzie takie samo. Za wcześnie, Bracie, stanowczo za wcześnie" - napisał Łukasz Szyłkowski w poruszającym pożegnaniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Mariusz Szyłkowski nie był twarzą zespołu, ale to właśnie on współtworzył jego brzmienie i charakter. Blue Boys, istniejący od 2004 roku, zdobył popularność dzięki takim utworom jak "Kasieńka", "Nie licz maleńka" i "Narysuję nam Świat". Piosenki te do dziś goszczą na imprezach i listach przebojów disco polo.