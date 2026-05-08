Marcin Kiljan zmarł 4 maja 2026 r. w wieku 56 lat. O jego śmierci poinformowali najbliżsi za pośrednictwem profilu w mediach społecznościowych artysty. Na Facebooku pojawił się pożegnalny wpis, skierowany do znajomych oraz fanów.

Nie żyje producent muzyczny Marcin Kijan. W mediach społecznościowych opublikowano poruszający wpis

"Kochani Przyjaciele, zmieniłem plany, zostałem powołany do nowego wymiaru, gdzie będę mógł komponować muzykę i śpiewać u boku mojego taty Kazimierza Kiljana. Zapraszam Was na mój ostatni występ 9.05.2026 o godzinie 13:00 w moim rodzinnym mieście, Nowym Dworze Mazowieckim. Do zobaczenia. Marcin Kiljan & K. Martin & Anthony Moon. 'Bo nie umiera ten, kto trwa w pamięci innych'" - czytamy.

Pogrzeb producenta muzycznego zaplanowany został na niedzielę, 9 maja, o godz. 13:00 w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim. Następnie żałobnicy udadzą się na Cmentarz Komunalny w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie Marcin Kiljan zostanie pochowany.

Kim był Marcin Kiljan? Przyczynił się do rozkwitu disco polo w latach 90.

Marcin Kiljan był jednym z popularyzatorów muzyki disco polo i dance w latach 90. Pod pseudonimem K. Martin udało mu się rozsławić kilkanaście zespołów, takich jak Funky 5, Boyz Attack, Norman, North Boys, La Banda, La Luna, Aquarium czy Baby Dance. Na początku lat 90. muzyk założył swoją pierwszą formację - Silver Points.

Przez pewien czas Kiljan współpracował także z grupą Top One i to on stworzył utwór "Ole! Olek!" przez wielu Polaków pamiętany do dziś. Był to hit śpiewany podczas kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

W 2001 r. Marcin Kiljan odsunął się nieco od branży disco polo, a jego odejście skutkowało tym, że większość zespołów, którymi się opiekował, całkowicie zniknęła z rynku. W 2008 r. artysta zdecydował się na nowy wizerunek - zaczął występować jako Anthony Moon. Wydał single "How Can I Love You" oraz "Music Goes Around" i wystąpił nawet na festiwalu w Sopocie.

W trakcie swojej kariery Kiljan współpracował m.in. z Magdą Modrą (stworzył z nią utwór "Ready to Fly") czy Rafałem Brzozowskim (piosenkarz wchodził w skład zespołu K. Martin). W ostatnich latach powrócił do branży disco polo i pracował nad nowymi utworami z rodziną Martyniuków. Napisał słowa i skomponował muzykę do debiutanckiej piosenki Daniela Martyniuka - "Nigdy nie zapomnę" - a także spełniał się w roli jego menedżera. Z Zenkiem z kolei stworzył projekt "Back to the Future", w ramach którego wydano kawałek "Jak mam cię pokochać".

