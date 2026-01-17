Informację o śmierci 50-letniego Krzysztofa Chilińskiego przekazała jego rodzina. Z nekrologu dowiadujemy się, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 stycznia w rodzinnym Białymstoku. Po mszy w kaplicy cmentarza Farnego pw. Chrystusa Zbawiciela nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce spoczynku.

Smutną wiadomość potwierdziło też Wydawnictwo Muzyczne Poparazzi.

"Był wybitnym artystą i osobowością muzyczną, która w istotny sposób wpisała się w historię polskiej sceny muzyki tanecznej. Jego dorobek artystyczny pozostanie trwałym świadectwem talentu i pasji" - czytamy we wpisie.

Nie żyje Krzysztof Chiliński z grupy Vabank

Krzysztof Chiliński był jednym z współzałożycieli grupy Vabank, która cieszyła się popularnością przede wszystkim w latach 90. To z tamtej dekady pochodzą takie przeboje disco polo, jak "Nastolatka", "Słodka Ania", "Małolata", "Dałaś mi wiarę" i "Ach, co za krach". Wokalista był również współtwórcą repertuaru formacji.

Grupa przestała istnieć w 1998 r. Nieco po ponad dekadzie Vabank został reaktywowany z Krzysztofem Chilińskim w roli głównego wokalisty i dwójką nowych członków pod nieco zmienionym szyldem - jako Wabank.

Pod koniec 2024 i na początku 2025 r. w krótkim odstępie czasu (niespełna trzy miesiące) zmarło dwóch innych założycieli grupy Vabank: Edward Owczarczuk i Jerzy "Jerry" Szymczak.

