Nie żyje Ben Vito. 44-letni wokalista przed śmiercią zapowiadał premierę nowej piosenki

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W wieku 44 lat niespodziewanie zmarł Marcin Goździewicz, na scenie disco polo lepiej znany jako Ben Vito. Nie podano przyczyny śmierci autora przebojów "Bonanza", "Gdzie jesteś gdzie", "Boska" i "Góraleczka mała".

Ben Vito w teledysku "Góraleczka mała"
Ben Vito w teledysku "Góraleczka mała"materiały promocyjne

Informacje o śmierci Marcina Goździewicza potwierdzili jego muzyczni przyjaciele. Andre, znany z wielkiego hitu "Ale ale Aleksandra", pożegnał go w specjalnym wpisie na Facebooku.

"Tak ciężko w to uwierzyć. Żegnam kolegę, który wniósł w nasze życie wiele radości, dobrego słowa, ale również wspaniałych piosenek. Kłaniam się nisko, spoczywaj w pokoju" - napisał Andre.

Ben Vito nie żyje. Discopolowy wokalista miał 44 lata

Marcin Goździewicz był wykształconym stroicielem i renowatorem instrumentów - ukończył Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu, jedyną taką szkołę w Polsce. Karierę w świecie disco polo - pod pseudonimem Ben Vito - rozpoczął w 2019 r.

Do najbardziej znanych piosenek należą "Bonanza" (ponad 1,1 mln odsłon), "No i stało się", "Gdzie jesteś gdzie", "Boska" i "Góraleczka mała". Ten ostatni utwór z maja doczekał się ponad 260 tys. odsłon.

Na kilka dni przed śmiercią Ben Vito zapowiadał premierę nowej piosenki. "Nagrywki nowego singla już we wtorek!" - pisał jeszcze 3 października.

