Muzycy disco polo wystąpią w Rzymie. To hołd dla polskiego papieża

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Muzycy zespołu Classic wraz z Marcinem Millerem wystąpią podczas Festiwalu Psalmów Dawida w Rzymie. Robert Klatt w rozmowie z Plotkiem przyznał, że przed koncertem poświęconym Janowi Pawłowi II artystom towarzyszą stres i duże emocje.

Robert KlattWojciech StrozykEast News

W 2019 roku Robert Klatt i Mariusz Winnicki z zespołu Classic połączyli siły z Marcinem Millerem, chórem Vox Singers oraz orkiestrą. Wspólnie nagrali piosenkę będącą podziękowaniem za pontyfikat Jana Pawła II.

Utwór miał już wcześniej pojawiać się w programach koncertów papieskich, ale żadnego z tych planów nie udało się doprowadzić do końca. Zmieni się to 22 października podczas Festiwalu Psalmów Dawida w Rzymie.

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Classic i Marcin Miller wystąpią niedaleko Watykanu

Koncert poświęcony Janowi Pawłowi II rozpocznie się o godz. 19:30 w Auditorium della Conciliazione, znajdującym się w pobliżu Watykanu. Wydarzenie zostało objęte patronatem Dykasterii ds. Kultury i Edukacji.

Dla artystów będzie to szczególny wieczór także dlatego, że nigdy wcześniej nie wykonywali wspólnej piosenki na żywo. Robert Klatt przyznał, że przygotowania trwają do ostatnich chwil.

"Cały czas ćwiczymy utwór, ponieważ po raz pierwszy wykonamy go publicznie na żywo" - powiedział Plotkowi muzyk.

Lider Classic nie ukrywa, że charakter wydarzenia wpływa na atmosferę panującą w zespole. Na widowni ma pojawić się wielu oficjalnych gości.

"Jest nerwówka, stresujemy się. Cała ta atmosfera i to wieczne miasto robi niesamowity nastrój, ale też daje klimat doniosłości i wyjątkowości" - dodał w rozmowie z portalem.

Papież Leon XIV nie weźmie udziału w wydarzeniu

Wśród gości Festiwalu Psalmów Dawida miał znaleźć się także papież Leon XIV. Ostatecznie, ze względu na stan zdrowia, nie pojawi się na koncercie.

Jego nieobecność nie odbiera jednak występowi osobistego znaczenia dla Roberta Klatta. Muzyk, który nie ukrywa swojej wiary, odwiedził już wcześniej Watykan, lecz tym razem po raz pierwszy zaprezentuje się tam jako wykonawca.

"To spełnienie marzeń. Są rzeczy, o których człowiek nawet nie śmie marzyć, a później okazuje się, że mogą się wydarzyć" - mówił wcześniej "Faktowi".

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