Marcin Miller nie pojawił się na ślubie Magdy Narożnej. "Nie chodzę na takie imprezy"

Magdalena Narożna zaskoczyła swoich fanów, publikując w niedzielę zdjęcia i nagrania ze ślubu z Krzysztofem Romaniukiem. "Stało się. Po prostu kocham" - napisała wokalistka Pięknych i Młodych.

Uroczystość odbyła się na Podlasiu. Do ołtarza Narożną poprowadziła córka Gabrysia, a jej świadkiem został aktor Paweł Góral. Na miejscu pojawili się bliscy pary, członkowie Pięknych i Młodych oraz znajomi ze sceny disco polo.

Wśród zaproszonych był również Marcin Miller. Wokalista Boys razem z Narożną, Zenkiem Martyniukiem i Skolimem ocenia uczestników programu "Disco Star". Na weselu koleżanki z jury jednak się nie pojawił.

Dlaczego Marcin Miller nie przyszedł na ślub?

Miller potwierdził "Faktowi", że Narożna zaprosiła go na uroczystość. Powód jego nieobecności okazał się bardzo prosty.

"Byłem zaproszony, ale po prostu nie chodzę na takie imprezy" - powiedział.

Lider Boys zapewnił jednocześnie, że pozostaje z nowożeńcami w dobrych relacjach. Jak przyznał, lubi spędzać z nimi czas i dobrze ocenia ich związek.

"Dogadują się, świetna para. Bardzo ich lubię, lubię z nimi przebywać. Miłość tam zawsze jest" - podkreślił.

Marcin Miller o problemach Magdaleny Narożnej

Pytany o życzenia dla pary, muzyk niespodziewanie poruszył także sprawy zawodowe Narożnej. Zasugerował, że wokalistka nadal mierzy się z problemami, o których nie może jeszcze mówić publicznie.

"Łatwo w życiu nie miała i nie ma. O pewnych rzeczach nie wolno mówić, może ona kiedyś sama powie, ale naprawdę nie ma lekko dziewczyna, więc na pewno jej życzę, żeby wszystkie te sprawy, powiedzmy menadżerskie, w końcu się wyprostowały" - stwierdził Miller.

W sierpniu Narożna opowiedziała o konflikcie ze swoim byłym menedżerem Krzysztofem Boguckim. Twierdziła, że musiała upominać się o należne wypłaty i nie otrzymała wynagrodzenia za udział w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Sprawa znalazła finał w sądzie.

Miller nie zdradził szczegółów sporu. Życzył jednak nowożeńcom, aby udało im się uporządkować wszystkie kwestie biznesowe.

Narożna i Romaniuk znają się jeszcze ze szkoły podstawowej. Zaręczyli się w Rzymie, a wokalistka poinformowała o oświadczynach w 2020 roku. Krzysztof Romaniuk jest przedsiębiorcą z Podlasia i na co dzień nie pojawia się w show-biznesie. Wystąpił jednak w teledysku do solowego utworu Narożnej "Słodkie chwile".