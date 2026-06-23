Mało kto pamięta, co po maturze robił Zenon Martyniuk. Mógł wcale nie zostać gwiazdorem disco polo
Urodzony 23 czerwca 1969 roku Zenon Martyniuk od lat należy do największych gwiazd disco polo, ale zanim na dobre związał się ze sceną, wybrał zupełnie inną drogę. Mało kto wie, że lider Akcentu po maturze rozpoczął naukę na kierunku ekonomicznym, który miał dać mu stabilny zawód poza branżą muzyczną.
Zamiast profesjonalnej edukacji muzycznej, po ukończeniu IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Zenon Martyniuk wybrał zupełnie inną drogę. Zdecydował się na naukę w Studium Ekonomicznym w Zespole Szkół w Bielsku Podlaskim. Choć muzyka była obecna w jego rodzinie od pokoleń, młody artysta pierwotnie szukał stabilnego zawodu poza niepewną branżą rozrywkową.
Trudne początki estradowe
Początki działalności grupy Akcent w okresie transformacji ustrojowej nie zapowiadały późniejszego triumfu. Martyniuk wraz z Mariuszem Anikiejem grali głównie na weselach i lokalnych imprezach, co ze względu na brak sukcesów skłoniło tego drugiego do czasowej emigracji zarobkowej. Dopiero reaktywacja zespołu w 1993 roku i rosnąca ogólnopolska popularność disco polo przyniosły muzykom przełom w karierze.
Mimo że gwiazdor nigdy nie podjął pracy w wyuczonym zawodzie księgowego czy ekonomisty, zdobyta w młodości wiedza okazała się niezwykle przydatna w realiach show-biznesu. Nabyte podstawy z zakresu finansów pomogły wokaliście w rozsądnym i świadomym zarządzaniu własną ścieżką artystyczną. Dziś lider grupy Akcent znajduje się w ścisłej czołówce polskich artystów pod względem stawek koncertowych i doskonale pilnuje swoich interesów.