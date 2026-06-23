Mało kto pamięta, co po maturze robił Zenon Martyniuk. Mógł wcale nie zostać gwiazdorem disco polo

Zamiast profesjonalnej edukacji muzycznej, po ukończeniu IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku Zenon Martyniuk wybrał zupełnie inną drogę. Zdecydował się na naukę w Studium Ekonomicznym w Zespole Szkół w Bielsku Podlaskim. Choć muzyka była obecna w jego rodzinie od pokoleń, młody artysta pierwotnie szukał stabilnego zawodu poza niepewną branżą rozrywkową.

Trudne początki estradowe

Początki działalności grupy Akcent w okresie transformacji ustrojowej nie zapowiadały późniejszego triumfu. Martyniuk wraz z Mariuszem Anikiejem grali głównie na weselach i lokalnych imprezach, co ze względu na brak sukcesów skłoniło tego drugiego do czasowej emigracji zarobkowej. Dopiero reaktywacja zespołu w 1993 roku i rosnąca ogólnopolska popularność disco polo przyniosły muzykom przełom w karierze.

Mimo że gwiazdor nigdy nie podjął pracy w wyuczonym zawodzie księgowego czy ekonomisty, zdobyta w młodości wiedza okazała się niezwykle przydatna w realiach show-biznesu. Nabyte podstawy z zakresu finansów pomogły wokaliście w rozsądnym i świadomym zarządzaniu własną ścieżką artystyczną. Dziś lider grupy Akcent znajduje się w ścisłej czołówce polskich artystów pod względem stawek koncertowych i doskonale pilnuje swoich interesów.

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