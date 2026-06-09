Magda Narożna od lat przyzwyczaiła swoich fanów do odważnych eksperymentów z wyglądem, ale tym razem poszła o krok dalej. Magdalena Narożna zdecydowała się rozstać z długimi blond włosami, które przez ostatnie miesiące były jednym z jej znaków rozpoznawczych.

W mediach społecznościowych wokalistka przez kilka godzin podsycała ciekawość obserwatorów, publikując zapowiedzi wizyty u fryzjera. Gdy w końcu pokazała efekt końcowy, nie pozostawiła wątpliwości, że chodziło o coś więcej niż tylko kosmetyczne poprawki.

Gwiazda postawiła na krótsze cięcie oraz nową kolorystykę. Blond został przełamany pastelowymi różowymi akcentami, a całość zyskała bardziej drapieżny charakter. Jedna strona fryzury została wyraźnie skrócona, podczas gdy druga pozostaje dłuższa i opada poniżej linii żuchwy.

"Przedstawiam wam moje nowe, kolorowe, drapieżne włosy" - napisała Narożna pod zdjęciami opublikowanymi na Instagramie.

Magdalena Narożna pochwaliła się nową fryzurą Paweł Wrzecion/Instagram AKPA

Jeszcze niedawno internauci krytykowali jej wygląd

Nowa fryzura pojawiła się krótko po występie wokalistki w programie "halo tu polsat". Narożna zaprezentowała się tam w burzy gęstych loków, które nie wszystkim przypadły do gustu.

W komentarzach pojawiły się uszczypliwe opinie. Niektórzy internauci pisali o "kołtunie", inni żartowali z objętości fryzury. Trudno powiedzieć, czy najnowsza metamorfoza była odpowiedzią na te głosy. Możliwe, że wizytę w salonie artystka zaplanowała dużo wcześniej. Zbieg okoliczności sprawił jednak, że obie sytuacje zaczęto ze sobą łączyć.

Pozytywne reakcje fanów

Tym razem sekcja komentarzy wypełniła się niemal wyłącznie komplementami. Obserwatorzy nie kryli zachwytu nad nowym wydaniem wokalistki.

"Wow, super Madzia, ślicznie wyglądasz";

"Młodziej w tej fryzurze i tak bardzo świeżo";

"Mega pozytywna zmiana";

"Pięknie, lepiej niż w długich";

"Pani Magdo, oszałamiająco pięknie pani wygląda w tej fryzurze";

"Ale petarda!";

"Dla mnie sztos" - można przeczytać pod opublikowanymi zdjęciami.

Jedna z fanek zwróciła uwagę, że nowa fryzura nadała wokalistce bardziej rockowego charakteru. Inni podkreślali, że krótsze włosy odjęły jej lat i dodały świeżości.





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