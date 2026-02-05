Program "Disco Star" powrócił na antenę Polo TV w 2024 r. po ponad pięciu latach przerwy, okazując się wielkim sukcesem. Finał ostatniej edycji przyciągnął ponad 200 tys. widzów, a całkowity zasięg serii - wliczając oglądalność poza domem - sięgnął 4,5 miliona widzów.

To sprawiło, że dziewiątą edycję można oglądać w Polsacie (w każdy piątek od 2 stycznia o godzinie 19:55) i Polo TV (od 3 stycznia o 20:00).

To właśnie w programie "Disco Star" swoje pierwsze kroki stawiał Skolim, nazywany polskim królem latino. Uczestnikami show byli również Daniel Biczak, obecny wokalista zespołu Piękni i Młodzi, MiłyPan czy Karol Zawrotniak z grupy Defis.

Magda Narożna w programie "Disco Star": Ludzie cały czas potrafią nas zaskoczyć

W jury od samego początku zasiada Marcin Miller (Boys), a towarzyszą mu Magda Narożna (Piękni i Młodzi), Zenek Martyniuk (Akcent) i wspomniany Skolim.

Przypomnijmy, że zwycięzca show w nagrodę otrzyma tytuł gwiazdy, 50 tys. zł i prawo do występu na jednym z wielkich koncertów Polsatu. Żeby awansować do dalszego etapu należy zdobyć co najmniej trzy zielone gwiazdki od czwórki jurorów.

"Za każdym razem ktoś potrafi wnieść coś świeżego: inną energię, inny charakter, inną wrażliwość. I to jest piękne! Bo dzięki temu ani jurorzy się nie nudzą, ani widzowie. Muzyka żyje, a ludzie cały czas potrafią nas zaskoczyć" - chwali uczestników Magda Narożna w rozmowie z serwisem Polsat.pl.

Dla jurorki ocenianie innych osób wiąże się ze specjalną odpowiedzialnością.

"Czasem patrzę na uczestnika i widzę nie tylko wykonawcę, ale człowieka, który niesie ze sobą marzenia, doświadczenia, czasem bardzo trudne historie. I wtedy człowiek przestaje być tylko jurorką, a zaczyna reagować sercem. Nieraz musiałam głęboko odetchnąć, żeby powiedzieć coś mądrego, delikatnego... i nie rozmazać makijażu łzami" - wspomina ze śmiechem wokalistka zespołu Piękni i Młodzi.

Dodajmy, że 6 i 13 lutego (godz. 19:55) zobaczymy półfinały dziewiątej edycji "Disco Star".

Kim jest Magda Narożna?

Początkowo pochodzący z Łomży zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Grupa w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music" jako pierwszy discopolowy wykonawca. Po głośnym rozwodzie pary obie strony poszły w swoją stronę. Obecnie zamiast Dawida Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak.

Magda Narożna dała się poznać także jako uczestniczka programów "Twoja twarz brzmi znajomo" (szóste miejsce w 2021 r.) i "Taniec z gwiazdami" (siódma pozycja wiosną 2025 r.).

Największe przeboje grupy Piękni i Młodzi to "Ona jest taka cudowna" (ponad 101 mln odsłon), "Niewiara" (90 mln), "Kocham się w tobie" (81 mln) i "Tak już bez ciebie" (65 mln).

