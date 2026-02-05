Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi): Nieraz musiałam głęboko odetchnąć
Na początku stycznia powróciła nowa edycja programu "Disco Star", którego celem jest wyłonienie nowej gwiazdy muzyki tanecznej. Show cieszy się takim zainteresowaniem, że poza anteną Polo TV można go również oglądać w Polsacie. Jurorka Magda Narożna, stojąca na czele grupy Piękni i Młodzi, nie kryje emocji, jaki wywołuje w niej ten program.
Program "Disco Star" powrócił na antenę Polo TV w 2024 r. po ponad pięciu latach przerwy, okazując się wielkim sukcesem. Finał ostatniej edycji przyciągnął ponad 200 tys. widzów, a całkowity zasięg serii - wliczając oglądalność poza domem - sięgnął 4,5 miliona widzów.
To sprawiło, że dziewiątą edycję można oglądać w Polsacie (w każdy piątek od 2 stycznia o godzinie 19:55) i Polo TV (od 3 stycznia o 20:00).
To właśnie w programie "Disco Star" swoje pierwsze kroki stawiał Skolim, nazywany polskim królem latino. Uczestnikami show byli również Daniel Biczak, obecny wokalista zespołu Piękni i Młodzi, MiłyPan czy Karol Zawrotniak z grupy Defis.
Magda Narożna w programie "Disco Star": Ludzie cały czas potrafią nas zaskoczyć
W jury od samego początku zasiada Marcin Miller (Boys), a towarzyszą mu Magda Narożna (Piękni i Młodzi), Zenek Martyniuk (Akcent) i wspomniany Skolim.
Przypomnijmy, że zwycięzca show w nagrodę otrzyma tytuł gwiazdy, 50 tys. zł i prawo do występu na jednym z wielkich koncertów Polsatu. Żeby awansować do dalszego etapu należy zdobyć co najmniej trzy zielone gwiazdki od czwórki jurorów.
"Za każdym razem ktoś potrafi wnieść coś świeżego: inną energię, inny charakter, inną wrażliwość. I to jest piękne! Bo dzięki temu ani jurorzy się nie nudzą, ani widzowie. Muzyka żyje, a ludzie cały czas potrafią nas zaskoczyć" - chwali uczestników Magda Narożna w rozmowie z serwisem Polsat.pl.
Dla jurorki ocenianie innych osób wiąże się ze specjalną odpowiedzialnością.
"Czasem patrzę na uczestnika i widzę nie tylko wykonawcę, ale człowieka, który niesie ze sobą marzenia, doświadczenia, czasem bardzo trudne historie. I wtedy człowiek przestaje być tylko jurorką, a zaczyna reagować sercem. Nieraz musiałam głęboko odetchnąć, żeby powiedzieć coś mądrego, delikatnego... i nie rozmazać makijażu łzami" - wspomina ze śmiechem wokalistka zespołu Piękni i Młodzi.
Dodajmy, że 6 i 13 lutego (godz. 19:55) zobaczymy półfinały dziewiątej edycji "Disco Star".
Kim jest Magda Narożna?
Początkowo pochodzący z Łomży zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Grupa w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music" jako pierwszy discopolowy wykonawca. Po głośnym rozwodzie pary obie strony poszły w swoją stronę. Obecnie zamiast Dawida Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak.
Magda Narożna dała się poznać także jako uczestniczka programów "Twoja twarz brzmi znajomo" (szóste miejsce w 2021 r.) i "Taniec z gwiazdami" (siódma pozycja wiosną 2025 r.).
Największe przeboje grupy Piękni i Młodzi to "Ona jest taka cudowna" (ponad 101 mln odsłon), "Niewiara" (90 mln), "Kocham się w tobie" (81 mln) i "Tak już bez ciebie" (65 mln).