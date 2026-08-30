"Nie będziemy Was już dłużej trzymać w niepewności!" - tak Magda Narożna zapowiedziała piątkową premierę nowej piosenki "Dwa słowa". "Sztos" - komentuje wokalistka AGBE, która w czerwcu razem z liderką grupy Piękni i Młodzi nagrała utwór "Money, Money".

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) i jej "Dwa słowa". To będzie hit lata?

"Ależ to będzie hit", "Mega robisz robotę", "Idzie pani jak burza", "To będzie hit lata", "Mega siadło", "Ten numer ma w sobie tyle energii, że aż chce się tańczyć od pierwszych sekund. Lekkość, świeżość, piękna emocja" - zachwycają się internauci.

Dodajmy, że Piękni i Młodzi 10 października będą jedną z gwiazd jubileuszowego koncertu Roztańczony PGE Narodowy w Warszawie.

W mediach społecznościowych możemy zobaczyć prywatne kadry z życia Magdy Narożnej, która znalazła chwilę na krótki wypoczynek nad morzem razem z narzeczonym, Krzysztofem Byniakiem.

Jesienią wokalistka powróci na antenę Polsatu w roli jurorki kolejnej edycji programu "Disco Star". Uczestnikiem tego show byli niegdyś m.in. Daniel Biczak, obecny wokalista zespołu Piękni i Młodzi, MiłyPan, Karol Zawrotniak (Defis) oraz król latino - Skolim, który także zasiada w jury "Disco Star" razem z Zenkiem Martyniukiem (Akcent) i Marcinem Millerem (Boys).

Przypomnijmy, że zwycięzca show w nagrodę otrzyma tytuł gwiazdy, 50 tys. zł i prawo do występu na jednym z wielkich koncertów Polsatu. Żeby awansować do dalszego etapu należy zdobyć co najmniej trzy zielone gwiazdki od czwórki jurorów.

Magda Narożna ze swoimi kolegami z zespołu - Danielem Biczakiem i Danielem Wilczewskim - nagrała również odcinek teleturnieju "Hitster. Muzyczna gra przebojów" prowadzonego przez Idę Nowakowską i Piotra Kędzierskiego. Ten program trafi na antenę Polsatu jesienią.

Kim jest Magda Narożna?

Początkowo pochodzący z Łomży zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Grupa w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music" jako pierwszy discopolowy wykonawca. Po głośnym rozwodzie pary obie strony poszły w swoją stronę. Obecnie zamiast Dawida Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak.

Magda Narożna dała się poznać także jako uczestniczka programów "Twoja twarz brzmi znajomo" (szóste miejsce w 2021 r.) i "Taniec z gwiazdami" (siódma pozycja wiosną 2025 r.).

Największe przeboje grupy Piękni i Młodzi to "Ona jest taka cudowna", "Niewiara", "Kocham się w tobie" i "Tak już bez ciebie".