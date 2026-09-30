Na planie nagrań do nowej edycji programu "Disco Star" Magda Narożna i jej mąż Krzysztof Romaniuk zostali przywitani gromkim "Sto lat", bukietami kwiatów i upominkami od Polsatu. Dodajmy, że w jury towarzyszą jej Zenek Martyniuk, Skolim oraz Marcin Miller.

W rozmowie z Edytą Folwarską, prowadzącą "Disco Star", jurorka show podkreśliła, że chciała by jej ślub był uroczystością prywatną, dla jej najbliższych.

Magda Narożna po ślubie. "Tworzymy od dawna fajny związek"

"Chciałam, żebyśmy my i nasi goście czuli się komfortowo. Gdy już to wszystko zgasło, wyszliśmy z sali, to już mogliśmy podzielić się taką informacją, że oficjalnie jesteśmy małżeństwem" - powiedziała Magdalena Narożna .

"My z Krzysiem tworzymy od dawna bardzo szczęśliwy, zgodny, fajny związek. Nie wyobrażam sobie, że np. ja bym trafiła do szpitala czy Krzysztof trafiłby do szpitala, coś by się wydarzyło w naszym życiu, a my nie mielibyśmy kontroli nad tym wszystkim. Uważam, że naprawdę jesteśmy ze sobą już tyle lat, mieszkamy razem, tworzymy naprawdę super duet, super rodzinę z naszymi córkami. Dla mnie nic się nie zmieniło, oprócz tego, że mam na palcu piękną obrączkę i mam nazwisko Krzysia również, a tak naprawdę mentalnie my i tak żyliśmy jak małżeństwo" - dodała wokalistka grupy Piękni i Młodzi.

Już w czwartek świeżo upieczeni małżonkowie wyruszają w podróż poślubną. Z ukochanym zna się od szkoły podstawowej. Para zaręczyła się w wakacje 2020 r.

Wcześniej wokalistka była żoną Dawida Narożnego, z którym współtworzyła zespół Piękni i Młodzi. Grupa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music" jako pierwszy discopolowy wykonawca. Po głośnym rozwodzie pary obie strony poszły w swoją stronę. Obecnie zamiast Dawida Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak.

Magda Narożna w 2021 r. wystąpiła w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Z kolei wiosną 2025 r. pojawiła się w tanecznym show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".