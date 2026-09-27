"Wielkie gratulacje dla Magdaleny Narożnej i Krzysztofa Romaniuka! Jurorka programu 'Disco Star' powiedziała 'TAK' Krzysztofowi Romaniukowi! Życzymy Młodej Parze mnóstwa miłości, radości, pięknych wspólnych chwil oraz samych szczęśliwych dni na nowej drodze życia!" - taki wpis pojawił się na profilu Telewizji Polsat w mediach społecznościowych.

To właśnie na antenie tej stacji emitowany jest program "Disco Star", w którym Magdalena Narożna ocenia kandydatów na nowe gwiazdy disco polo razem ze Skolimem, Zenkiem Martyniukiem i Marcinem Millerem (Boys).

"Stało się, po prostu kocham" - dodała wokalistka na swoim profilu na Instagramie, prezentując kilka ujęć z uroczystości.

Pod wpisem zaroiło się od gratulacji składanych przez kolegów i koleżanki z branży, w tym m.in. Pauli Karpowicz, Edyty Folwarskiej, Doroty Gwiazdowskiej (MIG), Elwiry Mejk, Darii Negra czy zespołu Long & Junior.

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Magda Narożna (Piękni i Młodzi) wzięła ślub

Gwiazda disco polo w wakacje 2020 r. ujawniła, że przyjęła zaręczyny od Krzysztofa Byniaka (znanego też pod nazwiskiem Romaniuk), swojego kolegi ze szkoły podstawowej.

"To jest nasza prywatna sprawa i takie wydarzenie, to nie jest publiczne przedstawienie. Jeżeli ktoś z moich fanów o tym się dowie, to już na pewno po fakcie. Dla mnie to jest celebracja rodzinna i nie chciałabym robić z tego pokazówki. Dla prawdziwego szczęścia i miłości ta cała otoczka nie jest potrzebna" - mówiła Magda Narożna o ślubie w "Fakcie" w 2023 r.

Ukochany wokalistki towarzyszył jej m.in. w nakręconym na Sycylii teledysku do solowej piosenki "Słodkie Chwile".

Wcześniej wokalistka była żoną Dawida Narożnego, z którym współtworzyła zespół Piękni i Młodzi. Grupa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music" jako pierwszy discopolowy wykonawca. Po głośnym rozwodzie pary obie strony poszły w swoją stronę. Obecnie zamiast Dawida Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak.

Magda Narożna w 2021 r. wystąpiła w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Z kolei wiosną 2025 r. pojawiła się w tanecznym show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".