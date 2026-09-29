Magda Narożna w rozmowie z "Faktem" przyznała, że po weselu wciąż są u niej goście z zagranicy, którym chce poświęcić jak najwięcej czasu. Z kolei we wtorek startują nagrania do nowej edycji programu "Disco Star". W tym show Polsatu wokalistka ocenia kandydatów na nowe gwiazdy disco, a w jury towarzyszą jej Zenek Martyniuk, Skolim oraz Marcin Miller.

W pokazywanej na początku roku dziewiątej edycji "Disco Star" triumfowała Daria Negra. Magdalena Narożna w jury zasiada od szóstego sezonu. Tym samym wyrówna wynik Radka Liszewskiego (Weekend) i Shazzy. Prawdziwym weteranem jest Marcin Miller, który jest jurorem nieprzerwanie od drugiej edycji.

Magda Narożna planuje podróż poślubną

Wokalistka grupy Piękni i Młodzi razem z Krzysztofem Romaniukiem (znanym także pod nazwiskiem Byniak) wkrótce wybiorą się w podróż poślubną. "Potrzebujemy chwili oddechu" - nie kryje gwiazda disco polo. Pytana o kierunek podróży nie zdradziła szczegółów. Ujawniła tylko, że razem z mężem "chcą poleżeć".

Dodajmy, że z ukochanym zna się od szkoły podstawowej. Para zaręczyła się w wakacje 2020 r.

Wcześniej wokalistka była żoną Dawida Narożnego, z którym współtworzyła zespół Piękni i Młodzi. Grupa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music" jako pierwszy discopolowy wykonawca. Po głośnym rozwodzie pary obie strony poszły w swoją stronę. Obecnie zamiast Dawida Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak.

Magda Narożna w 2021 r. wystąpiła w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Z kolei wiosną 2025 r. pojawiła się w tanecznym show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".