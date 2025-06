"Cześć Kochani! Przed Wami 'Słodkie Chwile' - mój najnowszy teledysk, który jest dla mnie bardzo ważny. Ta piosenka to kwintesencja radości, słońca i tych magicznych momentów, które sprawiają, że serce bije szybciej. Włożyłam w nią mnóstwo pozytywnej energii, żebyście poczuli ten wakacyjny luz, który towarzyszył nam podczas nagrywania. Chciałam Wam pokazać, jak piękne potrafią być te codzienne, proste chwile, szczególnie gdy dzielimy je z kimś, kto jest dla nas najważniejszy. To właśnie z myślą o tych wyjątkowych, słodkich momentach powstał ten utwór. Mam nadzieję, że oglądając klip, uśmiechniecie się, zatęsknicie za letnimi przygodami i poczujecie ten wspaniały nastrój!" - napisała Magdalena Narożna .

Początkowo zespół tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Grupa w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music" jako pierwszy discopolowy wykonawca. Po głośnym rozwodzie pary obie strony poszły w swoją stronę. Obecnie zamiast Dawida Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak.