Szymon Nyczke, znany jako Książulo, to jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów i twórców internetowych. Słynie z bezkompromisowych recenzji gastronomicznych, a popularność przyniosły mu przede wszystkim testy kebabów.

Celebryta właśnie wystartował z kolejnym kanałem na YouTube'ie, gdzie skupia się już nie na tematyce jedzenia. Jako pierwszy na profilu "Ksiapulo" wylądował filmik z testowania różnego rodzaju produktów sprzedawanych przez influencerów. Szymon wziął na tapet rzeczy sygnowane nazwiskami m.in. Friza, Wojana czy Skolima. Jak zrecenzował merch Króla Polskiego Latino?

Skolim sprzedaje produkty sygnowane swoim pseudonimem. Ich jakość postanowił sprawdzić Książulo

Skolim to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów w kraju. Dzięki hitom takim jak "Wyglądasz idealnie", "Daj mi jedno słowo", "Temperatura" czy "Palermo", które osiągnęły wielomilionowe wyświetlenia, zyskał miano Króla Polskiego Latino. Zaskarbił sobie serca setek tysięcy fanów, którzy nie tylko świetnie bawią się do tanecznych kawałków piosenkarza, lecz także wspierają jego biznesy. Skolimowski jest bowiem właścicielem stacji benzynowej w Czeremsze na Podlasiu, sprzedaje swoje produkty spożywcze (m.in. lody czy wyroby wędliniarskie), a od dłuższego czasu prowadzi także internetowy sklep z merchem, gdzie miłośnicy mogą nabyć koszulki, bluzy inne produkty sygnowane jego pseudonimem.

Sprzedaż produktów Skolima jest ogromna, o czym niejednokrotnie wspominał sam zainteresowany i czemu dowodzi ogromny majątek, jakim gwiazdor dysponuje. Nad ich jakością postanowił więc pochylić się Książulo, który wykonał spore zamówienie w sklepie Króla Polskiego Latino. W najnowszym filmiku influencer przyznał, że wydał tam ponad tysiąc złotych, wchodząc w posiadanie m.in. zdjęcia z autografem piosenkarza, ręcznika, perfum czy kilku ubrań.

Fotografia kosztowała go 35 złotych, lecz do niej "trudno było się przyczepić". Następne testowi poddane zostały perfumy za 180 złotych, z których Książulo był wyraźnie zadowolony. Wspomniał jedynie, że przypominają mu inne znane zapachy, a dodatkowo nie nazwałby ich "uniseksowymi". "Spoko ten zapach. To są w ogóle uniseksy niby. Takie raczej chyba w męski wpadają, jak na mnie" - usłyszeliśmy na nagraniu.

Influencer przetestował ubrania Skolima. "Pierwsze wrażenie jest takie, że dziadowszczyzna, nie?"

Ubrania sygnowane nazwiskiem Skolima wypadły już nieco gorzej. Książulo nie był zadowolony m.in. z koszulki za 85 złotych, która nie miała nawet metki ze składem. "Nie mamy informacji, czy to jest Polska produkcja, czy chińska produkcja. Było coś o gramaturze. To jest cienizna ogólnie. Niektórzy lubią takie cienkie koszulki, bo też się w tym nie zapocicie pod bluzą czy coś. Co to jest, 100% bawełna? Co to jest? W ogóle nie ma żadnej metki, nie ma nic. Nie wiemy nic. 85 złotych - ogólnie bez przeginki, ale to też jest cienka koszulka. Pierwsze wrażenie jest takie, że dziadowszczyzna, nie? Żadnej metki, żadnej informacji, dosłownie nic" - skomentował tester.

Podobną opinię wygłosił na temat bluzy Skolima, zastanawiając się jednocześnie nad trwałością nadruku. Później Książulo przetestował jeszcze ręcznik z haftem, co do którego głównym zarzutem była zbyt wysoka cena - 155 złotych. Na koniec influencer sprawdził kurtkę piosenkarza, którą ten wyprodukował we współpracy z inną marką - tym razem więc na ubraniu pojawiła się metka. Mimo to skład nie zachwycił testera, który stwierdził, że produkt nie był wart 570 złotych.

"Z tego co pamiętam, to jest kurtka 100% poliester. 100% nylon, 100% poliester, poliamid. Nie ma tu żadnego kaczego pierza ani żadnych takich bajerów. Chińczyk, tak jest. Fajne te suwaki, takie grube gumowe. Śmieszna jest ta kurtka, czyli tak naprawdę odezwał się do jakiejś firmy, która robi kurtki w Chinach, no i sobie zrobił kurteczkę" - powiedział Książulo na filmiku.

"Ale szczerze, najlepszy jego produkt, jak do tej pory. Bo te koszulki to marne, moim zdaniem. Bluza tak samo. Wydaje mi się, że to taki najmniej dziadowski produkt od niego" - podsumował influencer.