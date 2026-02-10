Zenon Martyniuk miał być jedną z głównych gwiazd wydarzenia Disco Walentynki 2026, które zaplanowane zostało na piątek, 13 lutego. Na scenie w Jasionce pod Rzeszowem u jego boku miały pojawić się również inne gwiazdy muzyki tanecznej, takie jak Boys, Classic, Defis, Piękni i Młodzi, Top Girls oraz Czadoman.

Kilka dni przed koncertem organizatorzy opublikowali w mediach społecznościowych przykre wieści. Impreza nie odbędzie się m.in. ze względu na "bezpieczeństwo uczestników". O co dokładnie chodzi?

Organizatorzy wyjaśniają odwołanie Disco Walentynek 2026. W sieci pojawił się obszerny komunikat

Odwołanie Disco Walentynek zasmuciło wiernych fanów Zenka Martyniuka i pozostałych gwiazd. Wielu wybierających się na wydarzenie słuchaczy oczekiwało wyjaśnień dotyczących anulowania imprezy. Wreszcie firma World Media opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym podała powód swojej decyzji.

"Decyzja o odwołaniu wydarzenia została podjęta z uwagi na prognozowane silne mrozy w całej Polsce oraz związane z nimi względy bezpieczeństwa uczestników, artystów i obsługi technicznej" - piszą organizatorzy.

"Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z odwołaniem wydarzenia i dziękujemy za okazane zrozumienie. Jednocześnie zapewniamy, że firma World Media Sp. z o.o. niezmiennie dokłada starań, aby realizowane przez nas projekty spełniały najwyższe standardy organizacyjne i artystyczne" - czytamy w dalszej części komunikatu na Facebooku.

Co ciekawe, wydarzenie postanowiono przenieść na 13 lutego 2027 r. Organizatorzy podkreślili jednocześnie, że bilety, w których posiadanie zdążyli już wejść fani, zachowują ważność. Jeśli za rok ktoś nie będzie miał możliwości przybycia na Disco Walentynki, może ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Fani muzyki tanecznej oburzeni decyzją organizatorów. "Słabe z waszej strony"

Mimo wyjaśnień i możliwości zwrotu biletów miłośnicy disco polo nie kryją swojego żalu. W sieci pojawiły się setki komentarzy, w których potencjalni uczestnicy imprezy zwrócili uwagę na prognozy pogody, wcale nie przepowiadające tak trudnych warunków.

"Silne mrozy 13.02.2026, a w prognozie pogody +3", "Mrozów nie będzie, słabe z Waszej strony. Mąż czekał na koncert i tydzień przed odwołany, w Katowicach w sobotę bilety wykupione. Prezent urodzinowy 'spalony'. Dzięki, ale do przyszłego roku nie będziemy czekać" - piszą wściekli posiadacze biletów.

