Koncert Zenka Martyniuka i innych gwiazd disco polo został nagle odwołany. W mediach pojawiło się oficjalne oświadczenie
13 lutego, dzień przed świętem zakochanych, w Jasionce pod Rzeszowem miało odbyć się wyjątkowe wydarzenie - Disco Walentynki 2026. Podczas koncertu miała wystąpić cała plejada gwiazd muzyki tanecznej, w tym Boys, Top Girls, Piękni i Młodzi czy Czadoman. Główną gwiazdą wieczoru ogłoszony został Zenek Martyniuk. Okazuje się jednak, że impreza została nagle odwołana. W sieci pojawiło się oficjalne oświadczenie organizatorów w tej sprawie.
Zenon Martyniuk miał być jedną z głównych gwiazd wydarzenia Disco Walentynki 2026, które zaplanowane zostało na piątek, 13 lutego. Na scenie w Jasionce pod Rzeszowem u jego boku miały pojawić się również inne gwiazdy muzyki tanecznej, takie jak Boys, Classic, Defis, Piękni i Młodzi, Top Girls oraz Czadoman.
Kilka dni przed koncertem organizatorzy opublikowali w mediach społecznościowych przykre wieści. Impreza nie odbędzie się m.in. ze względu na "bezpieczeństwo uczestników". O co dokładnie chodzi?
Organizatorzy wyjaśniają odwołanie Disco Walentynek 2026. W sieci pojawił się obszerny komunikat
Odwołanie Disco Walentynek zasmuciło wiernych fanów Zenka Martyniuka i pozostałych gwiazd. Wielu wybierających się na wydarzenie słuchaczy oczekiwało wyjaśnień dotyczących anulowania imprezy. Wreszcie firma World Media opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym podała powód swojej decyzji.
"Decyzja o odwołaniu wydarzenia została podjęta z uwagi na prognozowane silne mrozy w całej Polsce oraz związane z nimi względy bezpieczeństwa uczestników, artystów i obsługi technicznej" - piszą organizatorzy.
"Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z odwołaniem wydarzenia i dziękujemy za okazane zrozumienie. Jednocześnie zapewniamy, że firma World Media Sp. z o.o. niezmiennie dokłada starań, aby realizowane przez nas projekty spełniały najwyższe standardy organizacyjne i artystyczne" - czytamy w dalszej części komunikatu na Facebooku.
Co ciekawe, wydarzenie postanowiono przenieść na 13 lutego 2027 r. Organizatorzy podkreślili jednocześnie, że bilety, w których posiadanie zdążyli już wejść fani, zachowują ważność. Jeśli za rok ktoś nie będzie miał możliwości przybycia na Disco Walentynki, może ubiegać się o zwrot pieniędzy.
Fani muzyki tanecznej oburzeni decyzją organizatorów. "Słabe z waszej strony"
Mimo wyjaśnień i możliwości zwrotu biletów miłośnicy disco polo nie kryją swojego żalu. W sieci pojawiły się setki komentarzy, w których potencjalni uczestnicy imprezy zwrócili uwagę na prognozy pogody, wcale nie przepowiadające tak trudnych warunków.
"Silne mrozy 13.02.2026, a w prognozie pogody +3", "Mrozów nie będzie, słabe z Waszej strony. Mąż czekał na koncert i tydzień przed odwołany, w Katowicach w sobotę bilety wykupione. Prezent urodzinowy 'spalony'. Dzięki, ale do przyszłego roku nie będziemy czekać" - piszą wściekli posiadacze biletów.