Karol Stefanowicz, znany w mediach społecznościowych jako "Kolorek" lub "Turysta z Podlasia" (ponad 150 tys. obserwujących na Instagramie, 170 tys. na TikToku), przez internautów został obwołany "zagubionym synem Zenka", ze względu na podobieństwo do króla disco polo. Kolorek ma na koncie m.in. udział w teledysku "Ostatni raz" Zenka Martyniuka.

Od pewnego czasu sam rozwija muzyczną karierę. Telewizyjnej publiczności szerzej pokazał się na początku tego roku, gdy dołączył do ekipy programu "Disco Star" w Polsacie jako prowadzący poszukujących nowych talentów disco polo.

W tym show uczestników oceniają Marcin Miller (Boys), Magda Narożna (Piękni i Młodzi), Zenek Martyniuk (Akcent) i polski król latino - Skolim.

Kolorek i "Złote oczy". "Piosenka bardzo prawdziwa dla mnie"

Teledysk do najnowszej piosenki "Złote oczy" otrzymał intrygującą oprawę. W klipie nakręconym w miejscowościach Krynki, Szaciły i Kruszyniany na Podlasiu Kolorek staje na ślubnym kobiercu z panną młodą (w tej roli tancerka i modelka Gabrysia Mikołajczuk).

W obsadzie znaleźli się również m.in. popularna aktorka Katarzyna Herman, serialowa Zofia Adamczewska z "1670" (kobieta w bieli), Zuzanna Nagórska (kobieta o złotych oczach), Omar Szczęsnowicz (świadek), Ania Pawłowicz (świadkowa) i uczestnik programu "Temptation Island Polska" w Polsacie Arek Motybel (ksiądz).

"To piosenka trochę o rozstaniu, ale też o tym, że z kimś kiedyś cię dużo łączyło, mieszkacie w tym samym mieście. I przez przypadek się spotykacie w różnych miejscach. I robi się niezręcznie, bo teraz są tylko negatywne emocje między wami. To takie też trochę moje osobiste przeżycie, piosenka bardzo prawdziwa dla mnie, bo miałem ostatnio ciężkie kilka miesięcy. Było trudno, bo rozeszły się moje drogi z kimś z kim wiązałem jakieś nadzieje. I dlatego napisałem tę piosenkę, jest bardzo prawdziwa. A ta kobieta, o której śpiewam miała właśnie złote oczy" - opowiada Kolorek w rozmowie z serwisem "Kuriera Porannego".

"Idzie sezon grillowy i na tych posiadówkach przy grillu nie będzie leciała muzyka reggae, bo my nie jesteśmy na Jamajce. Tylko będzie leciało disco polo, bo jesteśmy na Podlasiu. I myślę, że nie ma co się tego wstydzić. Disco polo to jest część kultury" - dodaje.

