Piosenkarz Sławomir Zapała na popularności zyskał za sprawą przeboju "Miłość w Zakopanem" . Utwór stał się ogromnym hitem, który otworzył wokaliście drzwi do dużej kariery. U boku Sławomira pojawiała się także jego żona, Magdalena Kajrowicz-Zapała , którą oglądać mogliśmy m.in. w "Tańcu z gwiazdami" . W jednym z ostatnich wywiadów para wyznała, że między nimi dochodzi do ostrych kłótni.

W rozmowie z "Plejadą" , Sławomir Zapała i Magdalena Kajrowicz-Zapała zdradzili, jak wygląda ich życie prywatne. Partnerka przyznała, że to ona jest zdecydowanie bardziej nerwowa.

"Sławomir jest bardzo spokojny, stonowany. Zazwyczaj uwielbia spacery po lesie, wyrywanie chwastów w trawniku. Za to ja absolutnie nie uznaję cichych dni. Jak są ciche dni, to dla mnie jest raczej po związku. Jeżeli cokolwiek mi się nie podoba, to mówię od razu i bardzo głośno. Sąsiedzi też słyszą, muszą dużo znosić" - mówiła.