Klienci ocenili drugą stację Skolima. Pojawiła się pierwsza skarga

Stacja Skolim przy ul. Ełckiej 4 w Olecku została oficjalnie otwarta 8 października. To drugi punkt piosenkarza po obiekcie działającym w Czeremsze na Podlasiu. Informacje o inwestycji krążyły w sieci od dawna, dlatego fani "króla Latino" czekali przede wszystkim na możliwość zobaczenia efektu końcowego.

Pierwsi klienci zdążyli już podzielić się wrażeniami w Google Maps. Zdecydowana większość przyznała obiektowi najwyższą ocenę. Autorzy recenzji zwracają uwagę na niskie ceny paliwa, nietypowy wygląd stacji i podejście pracowników.

Tak internauci oceniają Stację Skolim

"Szybko, sprawnie, tanio", "Miła obsługa", "Bistro jak z GTA" oraz "Powodzenia w biznesie, niech się chłopak rozrasta" - można przeczytać w opiniach.

Jeden z internautów zamieścił znacznie obszerniejszą relację. Pochwalił nie tylko ceny, lecz także czystość, wybór produktów i przygotowaną dla fanów ściankę fotograficzną.

"Byłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Stacja paliw na wysokim poziomie, ceny znakomite, najtańsze w całym kraju! Obsługa znakomita, miła i pomocna, panie nawet z uprzejmością pomogą zrobić zdjęcie na ściance. Poza paliwem bardzo duży wybór produktów i pamiątek. Czysto i estetycznie. Wizerunek stacji trafiony w punkt" - napisał.

Wśród pochwał pojawiła się także pierwsza negatywna recenzja. Niezadowolony klient wystawił stacji jedną gwiazdkę, a swój werdykt uzasadnił bardzo krótko: "Zimny hot dog".

Nie wszystkie pięciogwiazdkowe oceny są natomiast relacjami z wizyty. Część fanów otwarcie przyznaje, że jeszcze nie dotarła do Olecka, ale chce w ten sposób wesprzeć działalność swojego idola. "Stacja Skolimowa! Dawajcie pięć gwiazdek" - zachęca jeden z komentarzy.

Fani Skolima chcą kolejnych stacji

Duże poruszenie widać również pod postami promującymi nowy punkt. Internauci deklarują, że specjalnie przyjadą do Olecka, by zobaczyć różową stację i zrobić zakupy.

"Muszę odwiedzić z koleżanką", "Klasa, petarda", "Najlepsze ceny zawsze u Skolima" - piszą fani. Pojawiają się także pytania o dalszą ekspansję. Kolejnych lokalizacji domagają się mieszkańcy Śląska, Małopolski, Wielkopolski, Pomorza Zachodniego oraz województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Co znajduje się na stacji Skolima w Olecku?

Stacja wyróżnia się fuksjową elewacją, neonami i palmami nawiązującymi do latynoskiego wizerunku artysty. W środku działa Idealne Bistro oraz Skolim Shop z ubraniami, płytami, perfumami i biżuterią sygnowanymi nazwiskiem piosenkarza.

Skolim od pewnego czasu rozbudowuje własną markę poza muzyką. W sprzedaży pojawiły się już między innymi jego napoje energetyczne oraz parówki nazwane "Skolimkami". Zainteresowanie drugim punktem pokazuje, że również paliwowa część jego biznesu może liczyć na wyjątkowo zaangażowanych odbiorców.