Kajra zaliczyła upadek na planie. Zgubiła pierścionek wart fortunę

"Zabiorę cię" to efekt współpracy Sławomira i Kajry z zespołem Classic. Teledysk do piosenki nakręcono w plenerze, a sporą część zdjęć zrealizowano na polu słoneczników.

Praca w naturalnej scenerii przyniosła jednak problemy, których nikt wcześniej nie przewidział. Kajra zdradziła, że podczas nagrywania jednej ze scen przewróciła się na składanym rowerze. Wtedy najprawdopodobniej z jej dłoni zsunął się pierścionek.

Brak biżuterii zauważono jeszcze na planie. Ekipa rozpoczęła poszukiwania, ale odnalezienie niewielkiego przedmiotu w wysokiej trawie okazało się niemożliwe.

Kajra zgubiła pierścionek z diamentem

O zdarzeniu wokalistka opowiedziała w rozmowie z "Faktem". Wspomniała przy okazji o upadku z roweru, nie przesądzając, czy scena zostanie wykorzystana w ostatecznej wersji klipu. Jej wypowiedź mogła więc paść jeszcze przed zakończeniem montażu.

"Podczas kręcenia scen w słonecznikach nie było kolorowo. Nie wiem, czy moja wywrotka na składanym rowerze w polu weszła do teledysku, ale pierścionek mi gdzieś wypadł" - relacjonowała Kajra.

Szybko okazało się, że nie chodzi o zwykły element stylizacji. Pierścionek był ozdobiony diamentem o masie 3,05 karata i szlifie szmaragdowym. Według informacji dziennika biżuteria jest obecnie warta ponad 350 tys. zł.

"Nie byliśmy w stanie go znaleźć w tak wysokiej trawie. Domyślcie się reakcji produkcji i wszystkich na planie. To naprawdę będzie niezapomniany, bardzo drogi teledysk" - dodała wokalistka.

Nie wiadomo, czy podjęto później kolejne próby odnalezienia pierścionka. Jak dotąd zguba nie wróciła do właścicielki.

Sławomir i Kajra wystąpią na Festiwalu Weselnych Przebojów

Kajra i Sławomir nie zwalniają koncertowego tempa. 15 sierpnia pojawią się w mrągowskim amfiteatrze podczas drugiego dnia Festiwalu Weselnych Przebojów. Tego samego wieczoru wystąpi także zespół Classic, z którym nagrali "Zabiorę cię".

Tegoroczna edycja imprezy zbiega się z 15. rocznicą ślubu Sławomira i Kajry. Ich jubileusz ma być jednym z tematów sobotnich "poprawin".

Transmisja rozpocznie się o godz. 19:55 w Polsacie. Od godz. 22:45 dalszą część koncertu będzie można oglądać w Polo TV.