Kajra i Sławomir pojawili się w sobotę w studiu "halo tu polsat" w wyjątkowym składzie. Wszystko z okazji nowej piosenki "Bartek", którą dzisiaj zaprezentowali we troje - małżeństwo zaprosiło do występu Marcina Wyrostka, czyli niezwykle utalentowanego akordeonistę.

Kajra, Sławomir i Marcin Wyrostek. Trio zaprezentowało nowy projekt na lato

Podczas spotkania Kajry i Sławomira w studiu "halo tu polsat" temat rozmowy zszedł na przygotowania do świąt wielkanocnych. Para podzieliła się podziałem obowiązków, jaki obowiązuje w ich domu.

"Ja mam hopla na punkcie przygotowywania świąt, te wszystkie króliczki, zajączki… - zaczęła Kajra.

"A ja wychodzę z kuchni i to jest największa pomoc" - żartobliwie uciął Sławomir.

"Wiele małżeństw pracuje razem, ale nas ratuje poczucie humoru. Mamy w sobie wsparcie i chronimy się nawzajem. To jest nasza siła" - dodał Sławomir.

Kajra i Sławomir tuż po zejściu ze sceny Narodowego. "Dla nas to ogromna przyjemność"

"To dziesięć lat na estradzie Sławomira. Dzisiaj zaśpiewaliśmy po raz pierwszy medley naszych największych przebojów i to w sumie ponad pół miliarda wyświetleń. To był wielki zaszczyt" - opowiedział Sławomir, na co odpowiedziała również Kajra. "Dla nas to ogromna przyjemność. To taka impreza raz w roku. Występ na Roztańczonym Narodowym jest czymś niezwykłym. Mnie trochę zaskoczyły rozsypane confetti na szkle - spektakularna byłaby moja wywrotka, ale tym razem mi się poszczęściło, może następnym" - przyznała wokalistka podczas zeszłej edycji Roztańczonego PGE Narodowego.

"Kiedy już się minuty odliczają do występu, to łapię trochę stresu" - przyznała Kajra i zdradziła również czy woli duże, komercyjne wydarzenia, czy może kameralne koncerty dla fanów. Sprawdźcie nasz wywiad wideo!

Sławomir i Kajra tuż po występie na Roztańczonym PGE Narodowym. "To jest bardzo niezwykłe" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL

