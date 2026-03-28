Kajra i Sławomir na kanapie "halo tu polsat". "Ja mam hopla na punkcie przygotowywania świąt"
W sobotnim odcinku programu "halo tu polsat" widzowie mogli zobaczyć między innymi Kajrę, Sławomira i Marcina Wyrostka. Małżeństwo muzyków zasiadało na kanapie telewizji śniadaniowej, aby opowiedzieć o swoich muzycznych nowościach oraz aktualizacjach z życia i, jak się okazało, w codzienności pary wiele się dzieje, szczególnie przed wielkanocnymi świętami.
Kajra i Sławomir pojawili się w sobotę w studiu "halo tu polsat" w wyjątkowym składzie. Wszystko z okazji nowej piosenki "Bartek", którą dzisiaj zaprezentowali we troje - małżeństwo zaprosiło do występu Marcina Wyrostka, czyli niezwykle utalentowanego akordeonistę.
Kajra, Sławomir i Marcin Wyrostek. Trio zaprezentowało nowy projekt na lato
Podczas spotkania Kajry i Sławomira w studiu "halo tu polsat" temat rozmowy zszedł na przygotowania do świąt wielkanocnych. Para podzieliła się podziałem obowiązków, jaki obowiązuje w ich domu.
"Ja mam hopla na punkcie przygotowywania świąt, te wszystkie króliczki, zajączki… - zaczęła Kajra.
"A ja wychodzę z kuchni i to jest największa pomoc" - żartobliwie uciął Sławomir.
"Wiele małżeństw pracuje razem, ale nas ratuje poczucie humoru. Mamy w sobie wsparcie i chronimy się nawzajem. To jest nasza siła" - dodał Sławomir.
"To dziesięć lat na estradzie Sławomira. Dzisiaj zaśpiewaliśmy po raz pierwszy medley naszych największych przebojów i to w sumie ponad pół miliarda wyświetleń. To był wielki zaszczyt" - opowiedział Sławomir, na co odpowiedziała również Kajra. "Dla nas to ogromna przyjemność. To taka impreza raz w roku. Występ na Roztańczonym Narodowym jest czymś niezwykłym. Mnie trochę zaskoczyły rozsypane confetti na szkle - spektakularna byłaby moja wywrotka, ale tym razem mi się poszczęściło, może następnym" - przyznała wokalistka podczas zeszłej edycji Roztańczonego PGE Narodowego.
"Kiedy już się minuty odliczają do występu, to łapię trochę stresu" - przyznała Kajra i zdradziła również czy woli duże, komercyjne wydarzenia, czy może kameralne koncerty dla fanów. Sprawdźcie nasz wywiad wideo!