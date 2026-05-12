Nowy singiel Justyny Steczkowskiej i Skolima, "Mamacita" jest już dostępny w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. To utrzymany w wakacyjnym klimacie numer z wyraźnymi inspiracjami latino: mocny, taneczny beat, charakterystyczne instrumentarium i refren skrojony pod letnie playlisty.

Skolim wnosi do utworu swoje znane z poprzednich hitów latino brzmienie, a Justyna Steczkowska - rozpoznawalną barwę głosu i popowy szlif. W efekcie "Mamacita" jest zderzeniem dwóch światów: klubowego, rozgrzanego parkietu i bardziej wysmakowanej popowej wrażliwości, którą fani kojarzą z wcześniejszych projektów wokalistki.

Od "muzycznego mezaliansu" do duetu, o którym mówią wszyscy

O współpracy Steczkowskiej i Skolima mówiło się od miesięcy. Wszystko zaczęło się od wspólnego zdjęcia ze studia, które artystka wrzuciła na Instagram. Szybko pojawiły się przecieki, że powstaje utwór w klimacie latino, a w kwietniu w sieci pojawiły się nagrania ze studia Polsatu, na których Skolim składa Justynie spontaniczny pocałunek w policzek.

Tak powstawała "Mamacita"

Co ciekawe, jak podaje serwis "x2a.pl", to Justyna Steczkowska miała jako pierwsza wyjść z propozycją wspólnego letniego numeru ze Skolimem. Król latino od lat dobrze odnajduje się w tym klimacie, a wokalistka - kojarzona raczej z ambitnym popem i eurowizyjnymi balladami - postanowiła otworzyć się na bardziej taneczny i lekki świat.

Artyści nagrywali numer na początku roku w studiu, w kwietniu powstał teledysk, a w zapowiedziach padały zapewnienia o wyjątkowo wesołej atmosferze w studiu. Steczkowska wspominała w rozmowie z Marcinem Marciniakiem, że przy pracy nad utworem było "więcej śmiechu niż pracy".

"Bardzo fajnie nam się siedziało w studio. Dużo się śmialiśmy z chłopakami, naprawdę więcej tam było śmiechu niż pracy. Świetnie się bawiliśmy" - mówiła.

Reakcje fanów wyraźnie podzielone

Jeszcze przed premierą fragment "Mamacity", udostępniony na TikToku Justyny zaczął zdobywać setki tysięcy wyświetleń i wywoływać mieszane reakcje. Część słuchaczy zachwycała się odwagą Steczkowskiej i chwaliła ją za to, że nie boi się wchodzić w nowe gatunki, inni kręcili nosem, wskazując na swego rodzaju muzyczny mezalians.

"Pani Justyno, jak można tak upaść?", "Błagam, tylko nie Skolim", "Ja akurat ten utwór świadomie pominę, wolę mistycyzm Justyny", "Jak lubię Skolima i Justynę tak tego razem nie jestem w stanie ogarnąć", "Masakra, co to jest" - czytamy w komentarzach pod TikTokiem Justyny Steczkowskiej.

Nie brakuje jednak pozytywnych słów i zachwytu ze strony fanów obu artystów: "Wooow no ta mieszanka może być wybuchowa, wpada w ucho", "To będzie hit lata", "Coś czuję, że to będzie hit", "Bardzo cieszy mnie ten duet".

