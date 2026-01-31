Pierwszy półfinał "Disco Star" już za tydzień, w piątek, 6 lutego o 19:55 w Polsacie. Przypomnijmu, iż uczestników ocenia jury w składzie: Magdalena Narożna, Marcin Miller (Boys), Zenek Martyniuk i Skolim. Kogo gwiazdy disco polo przepuściły do kolejnych etapów programu? Wszystko okazało się tuż po panelu jurorskim.

Jurorzy "Disco Star" przesłuchali ostatnich uczestników. Wśród nich znalazł się "śpiewający fryzjer"

Wśród uczestników, którzy szczególnie namieszali w ostatnim odcinku przed półfinałem, znalazł się Adrian Skopiński. Wokalista wystąpił scenie programu "Disco Star" po raz trzeci i kolejny raz zachwycił. Gdy Skolim zobaczył "śpiewającego fryzjer", jego mina mówiła wszystko.

"Nie jest źle" - przyznał Skolim, na co szybko odpowiedział mu Zenek: "Dobrze!". "On zaje...ie śpiewa" - zgodnie dodała Narożna, a internauci wydają się zgadzać z werdyktem jury.

"Adrian świetny występ", "Jest cudowny", "Świetny był w poprzednich edycjach, świetny jest teraz, śpiew super, wygląd super, trzymam kciuki za śpiewającego fryzjera, oby doszedł jak najdalej", "Narożna aż dostała rumieńców", "Jest okej, ale szału nie ma", "Nie wróżę mu kariery, ale wydaje się spoko typek", "Fryzjer super! Najlepiej jak do tej pory w tym odcinku" - wyrokują internauci. Ale czy Adrianowi Skopińskiemu udało się finalnie przejść do półfinałów?

"Disco Star" udostępniło listę półfinalistów. "Trzymam za was kciuki"

W pierwszym odcinku półfinałowym usłyszymy takich wokalistów jak: Karol Pisarski, Karolina Zolie, Niespotykani, Sławomir Podlewski - Soni, SkalskyBand, Erwin Paczkowski, AniaAmy, Patrycja Pałucka, Adrian Skopiński, Kayla, B-Twin, Prezydent. W drugim zaś zaprezentują się: Mateuniooo, Brandy band, Matsonik, Alexa & Fonzy, Igor Kalinowski, Łukasz Paczkowski, Oleg Basov, Daria Negra, Sylwia Strug, O Mega Music band, Xoxo oraz Megi.

"Trzymam za was wszystkich kciuki", "Dajcie z siebie wszystko", "Gratuluję kwalifikacji!" - piszą w komentarzach na Facebooku internauci. Przypomnijmy, iż pierwszy półfinał "Disco Star" już za tydzień, w piątek, 6 lutego o 19:55 w Polsacie.

