Choć Polacy znają piosenkę "Jesteś szalona" jako jeden z największych hitów grupy Boys, pierwotnie należała ona do innego artysty. Taneczny utwór napisał Janusz Konopla - założyciel i muzyk zespołu Mirage z Bielska Podlaskiego. Kawałek powstał w 1991 r. i trafił wówczas na drugą płytę grupy. Piosenka nie zyskała jednak ogólnokrajowej popularności i prędko została zapomniana.

Minęło sześć lat i własną wersję postanowił nagrać Marcin Miller, wraz z zespołem Boys. Discopolowiec zrobił wówczas z "Jesteś szalona" prawdziwy przebój, który miłośnicy muzyki tanecznej uwielbiają do dziś. Jak podkreśla wokalista - własną aranżację stworzył za zgodą wytwórni Green Star oraz jej właściciela, Cezarego Kuleszy.

Album "O.K.", na którym znalazła się nowa wersja hitu Mirage, błyskawicznie pokrył się platyną. "Jesteś szalona" aż przez 91 tygodni utrzymywało się na liście przebojów Disco Polo Live.

Autor piosenki "Jesteś szalona" oskarżył Marcina Millera o kradzież! "Moja wersja wypaliła, a jego nie"

Po czasie okazało się, że autor utworu ma pretensje do Marcina Millera. Gdy album Boys osiągnął sukces, Konopla niespodziewanie zarzucił mu kradzież hitu. "To było jak uderzenie obuchem w łeb. Zastanawiałem się, jak to możliwe, skoro pracowaliśmy w jednej firmie i wcześniej wszystko ze mną uzgodnił" - wyjawił gwiazdor disco polo w najnowszej rozmowie z Januszem Schwertnerem w ramach programu "Prześwietlenie".

"Janusz był zły, że moja wersja wypaliła, a jego nie" - dodał artysta disco polo.

Marcin Miller uzyskał pozwolenie na nagranie własnej wersji "Jesteś szalona". Nie pomyślał o podpisaniu umowy

Marcin Miller w najnowszej rozmowie podkreślił, że jego umowa z Januszem Konoplą w sprawie "Jesteś szalona" zawarta została ustnie. Nie myślał wówczas o pisemnych formalnościach. "Ustaliliśmy konkretną kwotę i mu zapłaciłem. Nie mam na to żadnego kwitu, tak się wtedy umawiano w świecie disco polo" - opowiedział lider Boys.

Artysta nie ujawnił konkretnej kwoty, lecz jakiś czas temu, w rozmowie z Żurnalistą, wspomniał o 1500 złotych.

Ostatecznie piosenkę zarejestrowano w ZAiKS-ie na obu artystów - zarówno na Konoplę, jak i Millera. Dodatkowo nazwisko pierwszego autora było wymieniane na płytach i kasetach Boys przy "Jesteś szalona" od samego początku. Lider zespołu podczas występów wielokrotnie podkreślał, że bez Konopli przebój by nie powstał. Mimo to relacje między muzykami przez dekady pozostawały napięte.