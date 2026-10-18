Flagowym punktem benzynowych interesów Skolima jest różowa stacja w Czeremsze na Podlasiu. Niedawno polski król latino otworzył kolejny punkt, tym razem w Olecku na Mazurach.

Fani od dłuższego czasu podrzucają mu pomysły na nowe lokalizacje, licząc na to, że będą mogli kupić tanie paliwo. Wokalista często w mediach społecznościowych podaje aktualne ceny, chwaląc się, że u niego zatankuje się najtaniej.

Skolim szuka kolejnych stacji benzynowych

Podczas transmisji na TikToku Skolim zdradził, że szuka miejsc do otwarcia kolejnych różowych stacji. Zwrócił uwagę na jeden region.

"No, na Śląsku marzy mi się stacja. Naprawdę. Jakby ktoś widział, że jest na Śląsku stacja na sprzedaż, biorę w ciemno. Śląsk to przepiękne, przepiękne... nawet nie powiem, że województwo" - mówił polski król latino.

Autor przebojów "Wyglądasz idealnie", "Temperatura" i "Daj mi jedno słowo" ujawnił, że przeciąga się zakup stacji w Wałczu i Grudziądzu - to w tych miejscowościach pierwotnie planował uruchomić swoje placówki po Czeremsze.

Wcześniej juror programu "Disco Star" zapowiadał, że wkrótce ruszy też inwestycja w Białymstoku, jednak na razie nie są znane dokładne szczegóły.

Na stacjach Skolima poza tankowaniem można też kupić wiele produktów sygnowanych pseudonimem wokalisty. Wśród jego biznesów znajdują się również m.in. perfumy (z nazwami od tytułów jego przebojów), artykuły spożywcze (m.in. parówki, kabanosy i lody).