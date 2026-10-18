Jakie biznesowe plany ma Skolim? Padły jednoznaczne deklaracje

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Skolim podbija nie tylko serca słuchaczy za sprawą swoich piosenek, ale trafia również do portfeli Polaków dzięki różnym biznesom ze stacjami benzynowymi na czele. Okazuje się, że polski król latino zamierza powiększać swoje paliwowe imperium.

Skolim w sportowej kurtce z napisem 'Skolim' siedzi na żółtym fotelu w jasnym wnętrzu.
Skolim zamierza otworzyć kolejne stacje benzynoweAKPAAKPA

Flagowym punktem benzynowych interesów Skolima jest różowa stacja w Czeremsze na Podlasiu. Niedawno polski król latino otworzył kolejny punkt, tym razem w Olecku na Mazurach.

Fani od dłuższego czasu podrzucają mu pomysły na nowe lokalizacje, licząc na to, że będą mogli kupić tanie paliwo. Wokalista często w mediach społecznościowych podaje aktualne ceny, chwaląc się, że u niego zatankuje się najtaniej.

Skolim szuka kolejnych stacji benzynowych

Podczas transmisji na TikToku Skolim zdradził, że szuka miejsc do otwarcia kolejnych różowych stacji. Zwrócił uwagę na jeden region.

Zobacz również:

Skolim
Disco polo

Klienci ocenili drugą stację Skolima. Pojawiła się pierwsza skarga

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

"No, na Śląsku marzy mi się stacja. Naprawdę. Jakby ktoś widział, że jest na Śląsku stacja na sprzedaż, biorę w ciemno. Śląsk to przepiękne, przepiękne... nawet nie powiem, że województwo" - mówił polski król latino.

Autor przebojów "Wyglądasz idealnie", "Temperatura" i "Daj mi jedno słowo" ujawnił, że przeciąga się zakup stacji w Wałczu i Grudziądzu - to w tych miejscowościach pierwotnie planował uruchomić swoje placówki po Czeremsze.

Wcześniej juror programu "Disco Star" zapowiadał, że wkrótce ruszy też inwestycja w Białymstoku, jednak na razie nie są znane dokładne szczegóły.

Na stacjach Skolima poza tankowaniem można też kupić wiele produktów sygnowanych pseudonimem wokalisty. Wśród jego biznesów znajdują się również m.in. perfumy (z nazwami od tytułów jego przebojów), artykuły spożywcze (m.in. parówki, kabanosy i lody).

Adam Zdrójkowski w "Hitsterze" zdradził, czym zajmował się jego tata. "Był ojcem chrzestnym disco polo"Polsat Promocja
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze