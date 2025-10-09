Jak Skolim spędzi swoje urodziny? "Dla niego to najlepszy prezent"

Konrad Skolimowski występujący pod pseudonimem Skolim, 9 października 2025 roku skończył 29 lat! Gwiazdor disco polo znany z hitów takich jak "Temperatura", "Wyglądasz Idealnie" czy "Daj mi jedno słowo" zbudował swoją pozycję na scenie dzięki intensywnemu koncertowaniu. To właśnie liczne występy na żywo stanowią jego główne źródło dochodu. W samym sierpniu tego roku muzyk aż 66 razy pojawił się przed publicznością!

Niemniej jednak artysta może chwalić się również innymi dochodowymi biznesami. Oddani fani chętnie kupują ubrania, gadżety oraz perfumy w jego sklepie internetowym. Dodatkowo Skolim planuje otworzyć własną sieć stacji benzynowych, a to tylko czubek góry lodowej pomysłów na kolejne źródła przychodu.

Jak Skolim spędzi urodziny?

Skolim swoje 29. urodziny spędzać będzie... na scenie. Wspomniany intensywny rozwój kariery ma swoją cenę. Prywatne świętowanie gwiazdor musi przełożyć na inny termin, nie jest to jednak dla niego zmartwieniem. W rozmowie z "Faktem". menedżer Skolima zdradził, że muzyk jest bardzo wdzięczny, że może zadowalać fanów swoją muzyką na żywo.

"Konrad w dniu urodzin będzie na koncercie na Dolnym Śląsku. Oczywiście pewnie będzie też tort i lampka szampana, ale najbardziej cieszy go to, że ma dużo pracy. Dla niego to najlepszy prezent" - stwierdził.

