Skolim ma w swoim dorobku przeboje takie jak "Moja dama", "Dziewczyno piękna", "Palermo", "Temperatura, otwiera się w nowym oknie", "Ona mi dała" oraz "Wyglądasz idealnie", dzięki któremu w 2022 roku udało mu się podbić internet. Klip do tego utworu zdobył już ponad 272 miliony wyświetleń w serwisie YouTube. Na fali popularności "polski król latino" publikował kolejne numery, które z czasem przypieczętowały jego pozycję w branży. Wyświetlenia utworów "Wejdę wyjdę, otwiera się w nowym oknie", "Posłuchaj mała", "Dziewczyno piękna" we współpracy z Cleo czy chociażby kawałka "96" sprawiły, że popyt na działalność Skolima stale rośnie. Niedawno postanowił połączyć siły z Blanką przy piosence "Niewinna", wydał "Mamacitę" z Justyną Steczkowską, a później ponownie zaprosił do współpracy Cleo.

"Moja misja to dawać ludziom uciechę. Chyba po prostu do tego jestem stworzony. (...) Z takiego założenia wychodzę - jak ja mam więcej, mogę podzielić się z ludźmi. Wszędzie, gdzie się pojawiam, chcę, żeby było to przyjazne miejsce dla ludzi i żeby każdy czuł się dobrze" - przyznał discopolowiec Interii Muzyce, a teraz zdradził, na jaki biznesowy ruch postawił tym razem.

Skolim opowiedział o nowym biznesie. Teraz sprzedaje butle z gazem i podał cenę

Flagowym punktem interesów Skolima jest różowa stacja benzynowa w Czeremsze na Podlasiu. Niedawno discopolowiec otworzył kolejny punkt, tym razem w Olecku na Mazurach. Co ciekawe, fani często przyjeżdżają na stacje idola również w celu turystycznym - niektórzy pokonują wiele kilometrów, aby dotrzeć do celu.

Na stacjach Skolima poza tankowaniem można też kupić wiele produktów sygnowanych pseudonimem wokalisty. Wśród jego biznesów znajdują się również m.in. perfumy (z nazwami od tytułów jego przebojów), artykuły spożywcze (m.in. parówki, kabanosy i lody).

Fani od dłuższego czasu podrzucają mu pomysły na nowe lokalizacje, licząc na to, że będą mogli kupić tanie paliwo. Skolim często w mediach społecznościowych podaje aktualne ceny, chwaląc się, że u niego zatankuje się najtaniej, a teraz podał informację o nowym projekcie.

"Dzień dobry kochani, po koncertach przyjechałem do Olecka na skolimową stację. Jak wiadomo, Olecko, Suwałki, polski biegun zimna, coraz chłodniej. Sezon na butle gazowe idzie do góry, także dla naszych ludzi, dla sąsiadów tutaj, w Olecku i w Czeremsze. Te oto butle, 11 kilo, propan butan za 75 zł" - wyznał Skolim w najnowszym nagraniu.



