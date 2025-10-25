Elwira Mejk i Mariusz Brodzik żyją w ogromnym domu postawionym na przedmieściach Morąga na Mazurach. Ich luksusową rezydencję można zauważyć już z oddali. Wszystko przez ogród, który zajmuje ponad tysiąc metrów kwadratowych. Wcześniej para mieszkała w bloku, ale w 2009 r. przenieśli się do imponującej willi.

Anna Rubaj z "halo tu polsat" odwiedziła z kamerą dom małżeństwa tworzącego grupę Mejk. Wokalistka pokazała m.in. sypialnię, w której zrodziło się wiele pomysłów na hity grupy Mejk.

Luksusowa willa Elwiry Mejk i Mariusza Brodzika

Obok sypialni znajduje się jedna z kilku łazienek w domu, jedyna zaopatrzona w wannę. To właśnie tutaj, gdy Elwira zażywała kąpieli z mężem, powstał utwór "Na parterze".

Rodzinny zespół zaliczany jest do gwiazd disco polo. Do ich największych przebojów należą również piosenki "Tańczę z nim do rana" i "Dotknij mnie". Nagrania powstają w domowym studiu, które mieści się w podpiwniczeniu.

"Koncerty gramy na żywych instrumentach, te próby są wymagane, repertuar się zmienia i program koncertowy, więc tu wszystko właśnie opracowujemy. W tej sali prób, w tym studio, w którym też komponujemy" - podkreśla Mariusz Brodzik.

