Jacek Kawalec przeprosił Zenka Martyniuka na antenie. "Zadzwoń proszę do mnie"

Jacek Kawalec ponownie zabrał głos w sprawie występu, który doprowadził do jego rozstania z Budką Suflera. Tym razem zamiast kolejnego oświadczenia przygotował piosenkę dla Zenona Martyniuka.

Na antenie Radia ZET odchodzący wokalista Budki Suflera wykorzystał melodię utworu "Jolka, Jolka pamiętasz". Zmienił jednak słowa tak, aby bezpośrednio zwrócić się do lidera Akcentu.

"Zenek, Zenek, pamiętasz, gdy mówiłem: śpiewasz źle? Urwij się choćby zaraz, telefon chwyć, numer masz, zadzwoń proszę do mnie" - śpiewał Kawalec.

W kolejnej części przypomniał, że przepraszał już Martyniuka w mediach. "To tylko żarty, może niewybredne. Zenku, posłuchaj, no sorry, no" - zakończył. Nagranie z jego występu opublikował w mediach społecznościowych Marek Starybrat.

Konflikt Jacka Kawalca i Zenka Martyniuka

Sprawa rozpoczęła się w połowie sierpnia. Podczas jednego ze swoich solowych występów Kawalec sparodiował disco polo i zasugerował, że jego wykonawcy korzystają z playbacku. W programie pojawiło się również nawiązanie do Martyniuka i przeboju "Przez twe oczy zielone".

Nagranie szybko trafiło do sieci. Tomasz Zeliszewski, perkusista i lider Budki Suflera, przeprosił Zenona Martyniuka w imieniu zespołu. Kawalec miał zastrzeżenia do tego oświadczenia, ponieważ jego treść nie została z nim uzgodniona. Uznał reakcję grupy za ingerencję w swój autorski program, a następnie ogłosił odejście z Budki Suflera.

Sam Kawalec również zdecydował się później na przeprosiny. W programie Kuby Wojewódzkiego tłumaczył, że nie zamierzał atakować Martyniuka osobiście.

"Panie Zenku, jeśli pan się poczuł urażony, to ja przepraszam, ale ja nie śpiewałem wyłącznie o panu. Śpiewałem po prostu o zjawisku, jakim jest disco polo" - mówił.

Kawalec deklarował również gotowość do bezpośredniej rozmowy z liderem Akcentu. Według jego relacji jeden z dziennikarzy zaproponował obu wokalistom spotkanie podczas koncertu oraz wspólny występ przed publicznością.

Odchodzący wokalista Budki Suflera miał od razu przyjąć propozycję. Po godzinie dowiedział się jednak, że Martyniuk zrezygnował z udziału w spotkaniu.

Na razie Zenon Martyniuk nie odpowiedział publicznie na przeprosiny wyśpiewane w Radiu ZET. Kawalec ma zakończyć współpracę z Budką Suflera po koncercie zaplanowanym na 19 września w Wilnie. Jego miejsce zajmie Krzysztof Wałecki, przez wiele lat związany z Oddziałem Zamkniętym.