Gwiazda disco polo ogłosiła radosną nowinę. "Powiększamy skład!"

Emilia Sanecka to gwiazda disco polo, o której Polacy usłyszeli za sprawą zespołu Daj To Głośniej. Wokalistka, wraz z grupą, wylansowała przebój "Mama ostrzegała", który przez długi czas wybrzmiewał na wielu festiwalach, m.in. na Roztańczonym PGE Narodowym czy Wakacyjnej Trasie Dwójki. Utwór do tej pory zgromadził aż 223 mln wyświetleń w serwisie YouTube.