Dwa dni, dziesiątki gwiazd, jedno wielkie wesele! Co wydarzy się w Mrągowie?

Od dziesięciu lat wydarzenie w Mrągowie gromadzi osoby, które chcą wspólnie bawić się przy muzyce towarzyszącej najważniejszym rodzinnym uroczystościom. Na jubileuszową edycję Festiwalu Weselnych Przebojów organizatorzy przygotowali szczególnie rozbudowany program, w którym nie zabraknie zarówno stałych bywalców festiwalowej sceny, jak i artystów występujących tu po raz pierwszy.

Pierwszy dzień pod znakiem wielkiego wesela

14 sierpnia amfiteatr przemieni się w, jak zapowiadają organizatorzy, największe wesele w Polsce. Na scenie zobaczymy między innymi Zenona Martyniuka, Boys, Classic, MIG, Piersi, Kayah, Andrzeja Piasecznego, Dariusza Kordka, Pięknych i Młodych, Darię Negrę, Playboys, Łobuzy, Halinę Frąckowiak oraz Jorrgusa. Wieczór poprowadzą Ela Romanowska i Rafał Maserak, którzy z okazji jubileuszu festiwalu zdecydowali się na symboliczny gest - odnowienie małżeńskiej przysięgi. W tej wyjątkowej ceremonii będą im towarzyszyć Ilona Krawczyńska i Piotr Gumulec.

Drugi dzień, czyli tradycyjne poprawiny

15 sierpnia przyjdzie czas na kontynuację zabawy w formie poprawin. Tego dnia na scenie wystąpią Sławomir i Kajra, Halina Mlynkova, Natasza, Skolim, Mirosław Kalisiewicz, Rafał Brzozowski, Classic, Shazza, Andre, Michał Milowicz oraz Bayer Full razem z Baby Full. Artyści zadbają o to, by taneczny nastrój utrzymał się do samego zakończenia koncertu. Za oprawę muzyczną odpowiadać będzie Orkiestra pod dyrekcją Marcina Partyki, a dodatkową energię zapewni DJ Mietek.

Gdzie oglądać festiwal?

Obie festiwalowe noce będą transmitowane na żywo w Polsacie, początek transmisji zaplanowano na godzinę 19:55. Po zakończeniu głównej części widzowie będą mogli kontynuować zabawę w Polo TV od godziny 22:45, gdzie organizatorzy szykują dodatkowe muzyczne niespodzianki. Jedną z nich będą obchody 15. rocznicy ślubu Kajry i Sławomira, które uświetnią drugi dzień wydarzenia.