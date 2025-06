Drewniany domek zamiast luksusów. Martyniukowie świadomie uciekają od zgiełku miasta

Martyniukowie od lat mieszkają w miejscowości Grabówka, położonej zaledwie 7 kilometrów od Białegostoku. Ich przestronny dom z ogrodem oferuje wszystkie nowoczesne wygody, jednak dla Danuty to nie on jest prawdziwą ostoją. Gdy tylko nadchodzi wiosna, piosenkarka pakuje walizki i przenosi się do drugiej posiadłości - drewnianej chaty położonej w pobliżu Puszczy Białowieskiej.