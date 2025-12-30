Program "Disco Star" powrócił na antenę Polo TV w 2024 r. po ponad pięciu latach przerwy, okazując się wielkim sukcesem. Finał ostatniej edycji przyciągnął ponad 200 tys. widzów, a całkowity zasięg serii - wliczając oglądalność poza domem - sięgnął 4,5 miliona widzów.

To sprawiło, że dziewiątą edycję będzie można oglądać w Polsacie (w każdy piątek od 2 stycznia o godzinie 19:55) i Polo TV (od 3 stycznia o 20:00).

"Disco Star" z nowym prowadzącym. Co już wiemy?

To właśnie w programie "Disco Star" swoje pierwsze kroki stawiał Skolim, nazywany polskim królem latino. Uczestnikami show byli również Daniel Biczak, obecny wokalista zespołu Piękni i Młodzi, MiłyPan czy Karol Zawrotniak z grupy Defis.

W jury od samego początku zasiada Marcin Miller (Boys), a towarzyszą mu Magda Narożna (Piękni i Młodzi), Zenek Martyniuk (Akcent) i wspomniany Skolim.

Prowadzącymi są znani prezenterzy Polo TV i Disco Polo Music: Edyta Folwarska, Katarzyna Morawska, Marcin Kotyński i Maciej Smoliński. W 9. edycji pojawia się także Karol Stefanowicz, znany jako "Kolorek" lub "Turysta z Podlasia", który przemierza Polskę w odkrywaniu nowych talentów. Internauci obwołali go "zagubionym synem Zenka", ze względu na podobieństwo do króla disco polo. Kolorek ma na koncie m.in. udział w teledysku "Ostatni raz" Zenka Martyniuka.

"Bardzo się dla mnie ta robota podoba" - napisał Kolorek na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 150 tys. osób.

Zwycięzcą poprzedniej edycji programu, wybranym przez widzów w głosowaniu SMS, został Zespół Max z Jankowej. W nagrodę otrzymał 50 tys. zł, tytuł Disco Star i możliwość występu na jednym z festiwali organizowanych przez Telewizję Polsat.

Dodajmy, że wszyscy jurorzy "Disco Star" będą gwiazdami Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu.

