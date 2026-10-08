David Kushner śpiewa przebój Skolima w Nowym Jorku. "Obywatelstwo dla tego pana"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

David Kushner ponownie zwrócił się do polskich fanów. Tym razem amerykański wokalista opublikował nagranie z Nowego Jorku, na którym bawi się przy "Temperaturze" Skolima. Przy okazji przyznał, że woli Polskę, i zasugerował, że może odwiedzić nas podczas nadchodzącej trasy koncertowej.

David KushnerAstrida ValigorskyGetty Images

David Kushner ma za sobą kolejną wizytę w Polsce. We wrześniu autor przeboju "Daylight" zagrał bezpłatny koncert przed Muzeum Narodowym w Warszawie i spotkał się z Zalią, która próbowała nauczyć go śpiewania po polsku. Wygląda na to, że artysta nadal pozostaje pod wrażeniem pobytu w naszym kraju.

Na jego profilu na TikToku pojawił się film nagrany podczas nocnej przejażdżki po Nowym Jorku. Kushner podróżuje po mieście tuk-tukiem, a w tle słychać "Temperaturę" Skolima. Amerykanin śpiewa fragment tanecznego przeboju, a następnie deklaruje, że chętnie ponownie pojawiłby się nad Wisłą.

"Muszę wrócić do Polski. Nie lubię Nowego Jorku, wolę Polskę" - mówi na nagraniu.

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David Kushner wróci do Polski?

Jeszcze ciekawszy okazał się opis filmu. Wokalista wspomniał w nim o planach związanych ze światową trasą koncertową. Dał również do zrozumienia, że w jej rozpisce może znaleźć się więcej niż jeden polski przystanek.

"A może ogłoszę swoją światową trasę koncertową? Wtedy będziemy mogli zaliczyć wszystkie koncerty w Polsce. Tak, mówię serio" - napisał.

Na razie David Kushner nie ogłosił terminów zapowiadanego tournée, dlatego nie wiadomo, kiedy dokładnie mógłby ponownie wystąpić przed polską publicznością. Jego wpis wystarczył jednak, aby fani zaczęli domagać się kolejnych koncertów w naszym kraju.

Fani chcą duetu Davida Kushnera ze Skolimem

Polscy internauci szybko zareagowali na nieoczekiwany wybór piosenki. Pod filmem pojawiły się komentarze "Polska jest gotowa", "On już jest Polakiem" oraz "Obywatelstwo dla tego pana od zaraz". Inni przemianowali muzyka na "Dawida Kusznerskiego" i "Dawida Kuźniara".

Nie zabrakło również pomysłów na współpracę ze Skolimem. Słuchacze zaczęli oznaczać "króla latino" i zachęcać obu wykonawców do nagrania wspólnego utworu. "Skolim x David, potrzebujemy tego duetu", "Kiedy współpraca?" oraz "Skolim już dzwonił" - pisali.

Nagranie dotarło także do Krzysztofa Ibisza. "Czy ja śnię?" - zapytał prezenter.

Skolim nie odpowiedział dotychczas na muzyczne pozdrowienie Kushnera. Fani liczą jednak, że podczas kolejnej wizyty Amerykanina w Polsce "Temperatura" zabrzmi nie tylko z głośnika, lecz także na scenie.

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