Danuta Martyniuk zaskoczy widzów. Przyjęła kolejną propozycję

Danuta Martyniuk przez lata pojawiała się w mediach głównie przy okazji wydarzeń związanych z Zenonem Martyniukiem. Ostatnio coraz chętniej staje jednak przed kamerami samodzielnie. Niedawno wzięła udział w "Eksperymencie: Odsiadka", a teraz czeka ją znacznie bardziej wymagający format.

Jak ustalił "Super Express", żona gwiazdora disco polo znalazła się w obsadzie czwartego sezonu "Królowej przetrwania". Informację potwierdził Zenon Martyniuk.

"Danuta mówiła, że będzie uczestniczyć w takim programie" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Martyniuk zapewnił również, że wspiera żonę w przygotowaniach i będzie trzymał za nią kciuki. Nie zna jednak szczegółów przedsięwzięcia, ponieważ ostatnie tygodnie spędził przede wszystkim w trasie.

"Ostatnio bardzo dużo wyjeżdżałem. Nie jestem za bardzo w temacie, jak wyglądają przygotowania" - wyjaśnił.

Dla Danuty Martyniuk będzie to kolejny telewizyjny sprawdzian w krótkim czasie. "Eksperyment: Odsiadka" wymagał od uczestników podporządkowania się więziennym zasadom. W "Królowej przetrwania" czekają ją natomiast zadania rozgrywane z dala od codziennych wygód.

Na czym polega "Królowa przetrwania"?

Uczestniczki programu trafiają do trudnych warunków, w których muszą zadbać o podstawowe potrzeby i mierzyć się z konkurencjami sprawdzającymi ich siłę, wytrzymałość oraz odporność psychiczną. O wyniku rywalizacji decyduje nie tylko sprawność, ale również sposób funkcjonowania w grupie.

W poprzednich sezonach równie dużo emocji co same zadania wzbudzały sojusze i konflikty pomiędzy uczestniczkami. W programie nie ma dostępu do luksusów, z którymi bohaterki mogą być kojarzone na co dzień.

Pełna obsada czwartej edycji nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona przez TVN7. Według medialnych doniesień, poza Danutą Martyniuk w programie mają pojawić się także Mariola Bojarska-Ferenc i internetowa twórczyni Ksenia Ngo.

Nowe odcinki "Królowej przetrwania" mają trafić na antenę na początku 2027 roku. Dokładny termin premiery nie jest jeszcze znany.