Danuta Martyniuk ruszyła na plan "Królowej przetrwania". Zdradziła swoje obawy

Na profilu TVN7 pojawiło się nagranie z Danutą Martyniuk wykonane tuż przed rozpoczęciem jej kolejnej telewizyjnej przygody. Żona Zenona Martyniuka zdradziła, co spakowała, czego może brakować jej podczas wyjazdu i jak zamierza odnaleźć się w gronie pozostałych uczestniczek.

Największy niepokój wzbudza w niej na razie bagaż, a konkretnie jego dopuszczalna waga.

"Przed wylotem oczywiście ja zawsze się obawiam wagi swoich bagaży, bo zawsze mam z tym problem. Zawsze są przeważone, muszę przekładać" - przyznała.

Martyniuk nie wyobraża sobie również wyjazdu bez kosmetyków, szczególnie tych przeznaczonych do pielęgnacji. Z kolei w trakcie nagrań najbardziej może brakować jej książek.

Jak Danuta Martyniuk poradzi sobie w "Królowej przetrwania"?

Uczestniczka za swoją największą zaletę w kryzysowych sytuacjach uznała odwagę. Zapewniła, że sama nie zamierza panikować, a w razie potrzeby spróbuje uspokajać pozostałe kobiety.

"Niczego się nie boję, także nic mi nie jest straszne. Ja będę po prostu przekonywała, że to nie jest nic strasznego, żeby się niczego nie bały" - zapowiedziała.

Wcześniej Martyniuk przyznała jednak, że boi się ptaków. W nowych warunkach właśnie ten lęk może okazać się dla niej jednym z większych wyzwań.

W "Królowej przetrwania" liczą się nie tylko sprawność i odporność psychiczna, ale również relacje w grupie. Danuta Martyniuk zdradziła, że jej sposób na uniknięcie konfliktów jest prosty: "Nie plotkować".

Zenon Martyniuk wspiera żonę

Udział Danuty Martyniuk w czwartej edycji programu potwierdzono 10 października w "Mówię wam". Jak opowiadała, produkcja nie musiała długo namawiać jej do przyjęcia propozycji. Zgodziła się po drugim spotkaniu, mimo że wcześniej nie oglądała programu.

"Chcę, żeby widzowie zobaczyli, jaką jestem naprawdę kobietą. Że jestem taka otwarta na ludzi, że lubię pomagać. Jak komuś dzieje się krzywda, to ja z pomocą jestem pierwsza zawsze" - tłumaczyła.

Zapewniła również, że na co dzień unika kłótni i stara się łagodzić spory. Przyznała jednak, że kiedy ktoś mocno ją zdenerwuje, potrafi odpowiedzieć ostro.

Do przyjęcia propozycji zachęcił ją Zenon Martyniuk. Jego żona początkowo spodziewała się zupełnie innej reakcji.

"Myślałam, że mąż powie, że po co mi jest to potrzebne, ale było wręcz odwrotnie. Powiedział: pewnie, że idź i bierz udział w tym programie!" - wspominała.

Będzie to już drugie reality show z udziałem Danuty Martyniuk. Wcześniej pojawiła się w drugiej edycji "Eksperymentu: Odsiadka", której premierę zaplanowano na 28 października. W programie wystąpią także m.in. Roksana Węgiel-Mglej, Urszula Dudziak i Marta Linkiewicz.